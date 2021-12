Resse

Die Kapernaum-Kirchengemeinde Resse organisiert für den dritten Advent, 12. Dezember, ab 11 Uhr einen besinnlichen Gottesdienst. Dabei geht es vor allem um Erwartungen an einen selbst, an andere und an die Zeit im Advent. Zur musikalischen Untermalung spielt die Resserin Svenja Scholz Adventslieder auf dem Saxofon, Erich Tyburski steuert Orgelklänge bei. Für den Besuch des Gottesdienstes gelten die aktuellen Hygieneregeln und die Pflicht zum Tragen einer Maske.

Von Fiona Lechner