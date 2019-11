Mellendorf

Die wassergefüllten ehemalige Tongruben alter Ziegeleien in der Wedemark waren die Badeteiche ihrer Kindheit: Karen Kolp hat ein Buch über die alten Ziegeleien in der Wedemark geschrieben. Sie war für ihr Buch jahrelang auf Spurensuche, dokumentierte mit Fotos im Wiechendorfer Wald Fundamente von Ziegeleimaschinen und entdeckte viele Überbleibsel der Wedemärker Ziegeleien, die von etwa 1790 bis 1921 im Bereich Wiechendorf, Scherenbostel und Mellendorf in Betrieb waren. Ein Buch darüber unter dem Titel „ Ziegelherstellung in der Wedemark 1790 – 1921“ ist jetzt im Selbstverlag erschienen.

Das Buch können Interessierte per E-Mail bei der Autorin Karen Kolp vorbestellen. Quelle: privat

Auf 340 Seiten erfahren die Leser, wo die ersten Backsteingebäude in der Gemeinde entstanden, wer Ziegelherren und Ziegelarbeiter waren, und wie Ziegel produziert wurden. Neben den historischen Informationen über die nachweisbaren Ziegeleien im Bereich der heutigen Wedemark verweist ein Anhang auch auf Ziegeleien in umliegenden Orte der Region. Das Buch zum Preis von 39,80 Euro ist erhältlich durch verbindliche Bestellung bei der Autorin Karen Kolp per E-Mail an ziegeleien@gmail.com oder unter Telefon (05130) 377340. Einige Exemplare verkaut zudem die Buchhandlung Bücher am Markt in Bissendorf, Am Markt 1.

