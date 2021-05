Wedemark

Es ist schon ein seltener Anblick, wenn im Eingangsbereich einer katholischen Kirche ein Bild von zwei Frauen in Hochzeitskleid hängt. Darüber steht „[Wir] rufen [...] dazu auf, für die Segnung homosexueller Paare einzutreten“. Der Zettel ist ein Ergebnis der Arbeit der Initiative Maria 2.0. In der Pfarrgemeinde St. Marien haben ihn Claudia Tauermann als Sprecherin der Ortsgruppe und vier weitere aktive Frauen aufgehängt.

Es müsse sich endlich etwas tun in der katholischen Kirche. „Das ist sozusagen mein letztes Aufbäumen vor dem Austritt“, sagt Tauermann. Sie fühle sich ebenso wie ihre Mitstreiterinnen in der katholischen Kirche richtig, wolle diese eigentlich nicht verlassen. Doch hinter den Frauen in der Kirche liege ein langer Leidensweg. Ungleiche Behandlung, Diskriminierung, systematisches Ausschließen. Es gebe vieles, was den Aktiven nicht gefalle. „Und durch Maria 2.0. haben wir nun die Chance, von Innen heraus etwas zu ändern.“

Initiative steht noch am Anfang

Die Initiative, die sich 2019 in Münster gegründet hat, habe schon einiges erreicht, meint auch Susanne Brakelmann, die ebenfalls mit dabei ist. „Die Aktion steht ja noch relativ weit am Anfang. Aber es sind viele Frauen dabei, die sich vernetzen, das gab es vorher nicht“, sagt sie. So würden mehr Informationen weitergegeben, es entstehe das Gefühl von Zugehörigkeit, und das sei dringend notwendig. „Immerhin werden derzeit 50 Prozent der Leute ausgeschlossen, die Frauen“, kritisiert Brakelmann die Personalpolitik in der katholischen Kirche.

Neben der Toleranz, was die sexuelle Orientierung angeht, und der Möglichkeit für alle, ein Weihamt auszuüben, setzen sich die Frauen auch dafür ein, dass über sexuelle Missbräuche und Korruption im Zusammenhang mit Kirche aufgeklärt und traditionellen Machtverhältnissen ein Riegel vorgeschoben wird.

Bischof hört sich Forderungen an

„Die Kirche als Institution und der eigene Glaube driften sonst immer weiter auseinander“, sagt Brakelmann. Und der Wunsch, dem etwas entgegenzusetzen, sei nach wie vor groß. Denn am Ende des Tages müsse es um christliche Prinzipien gehen. Dazu gehörten vor allem Nächstenliebe und Toleranz. Und dass etwa ein Bild von einem homosexuellen Paar im Schaukasten einer katholischen Kirche hänge, sei ein guter Anfang.

Weiter gehe es nun mit der Segnung dieser Paare. Manche Pfarrer machten das, andere nicht, je nachdem, wie viel Mut sie hätten, wie modern sie ausgerichtet seien und wie sehr sie sich vor Reaktionen von weiter oben in der kirchlichen Hierarchie fürchteten, berichten die beiden Frauen.

Bischof Heiner Wilmer wurde von den Frauen von Maria 2.0 mit ihren Thesen konfrontiert. Quelle: privat

Bereits am 6. Mai bekam die Pfarrgemeinde St. Marien in Mellendorf einen besonderen Besuch von Bischof Heiner Wilmer. Die Frauen von Maria 2.0 hatten Wilmer um eine Begegnung gebeten und konfrontierten ihn bei dem Treffen mit ihrem Thesenpapier . „Der Bischof unterstrich alle Forderungen und versicherte, mit den Frauen gemeinsam auf dem Weg zu sein, eine Kirche zu verwirklichen, die diese Grundsätze lebt und die frohe Botschaft des Evangeliums ausstrahlt“ berichtet Claudia Tauermann zufrieden.

Von Janna Silinger