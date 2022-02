Mellendorf

Der Verein Kuyamba-Kinderhilfe Uganda ist das neue Partnerprojekt der katholischen Kirchengemeinde in Mellendorf. Alle Interessierten sind zu einem Informationsabend am Sonnabend, 5. März, eingeladen. Der Austausch beginnt um 19 Uhr und damit direkt nach einem Taizé-Lichtzeitgottesdienst. Der Vorsitzende von Kuyamba, Dietmar Kierdorf, und seine Frau Gabi Janke werden aus erster Hand von der Arbeit des Vereins und seiner Partnerorganisation vor Ort erzählen und zahlreiche Fotos zeigen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Per E-Mail an kuyamba@kkwede.de sind Rückfragen aller Art möglich.

Von Stephan Hartung