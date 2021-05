Wedemark

Sexualität und die römisch-katholische Kirche – schon immer ein schwieriges Verhältnis. Und ganz besonders, wenn es um Homosexualität geht. „Da kommt die kirchliche Nächstenliebe leider schnell an ihre Grenzen: Denn gleichgeschlechtliche Liebe wird von der Kirche abgelehnt.“ Recht kritische Töne schlägt Benedikt Koßmann, Pastoralassistent der katholischen Pfarreien St. Maria-Immaculata Mellendorf, St. Paulus Burgwedel und Liebfrauen Langenhagen, an.

Doch „Love wins – die Liebe gewinnt“ – das klinge für ihn schon eher nach der Liebesbotschaft Jesu, sagt Koßmann. Deshalb wollen die Jugendgruppen der katholischen Kirchengemeinde in Mellendorf ein Zeichen setzen. „Daran glauben wir, und dafür stehen wir in unserer Gemeinde“, betont der Pastoralassistent.

Katholische Jugend möchte ein Zeichen setzen

Dieses Signal soll am Sonnabend, 5. Juni, von 13 bis 15 Uhr in digitalen Workshops gesendet werden. Dabei geht es um Themen wie Diskriminierung, Segen, Familienformen und historische Hintergründe. Koßmann hofft dabei auf einen regen Austausch. Gegen 18 Uhr ist an diesem Tag eine Heilige Messe geplant.

Anmeldungen sowohl für die Workshops als auch für den späteren Gottesdienst nimmt das Pfarrbüro St. Maria Immaculata unter Telefon (0 51 30) 33 96 und per E-Mail an pfarrbuero@kkwede.de entgegen.

„Offenheit und Toleranz in der Gemeinde und im menschlichen Miteinander werden hierbei das Thema sein“, betont der Pastoralassistent. „Für uns ist Gottes Liebe etwas Universelles. Eine Kraft die jedem Menschen gleichermaßen zu Teil kommt, unabhängig von der sexuellen Orientierung.“

Von Sven Warnecke