Mellendorf/Hellendorf

Die Polizei in der Wedemark hat Ermittlungsverfahren gegen zwei Fahrzeugführer eingeleitet. In beiden Fällen passte etwas mit der Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge nicht.

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte am Sonnabend gegen 14 Uhr in Mellendorf einen Wagen mit polnischer Zulassung. Dabei stellte sich heraus, dass der 44-jährige Fahrzeugführer schon seit geraumer Zeit in Deutschland wohnt, für seinen Wagen hier allerdings keine Steuern abführt. Die Polizei ermittelt gegen ihn nun wegen Steuerhinterziehung. Zuletzt hatte es in der Wedemark bereits mehrere ähnlich gelagerte Fälle gegeben.

Etwa zwei Stunden später kontrollierten Beamte in Hellendorf ein Gespann aus Traktor und Anhänger. Dem sonst zulassungsfreien Anhänger fehlte das vorgeschriebene Tempo-25-Schild, somit bestand eine Versicherungspflicht. Die Polizei ermittelt gegen den Gespannfahrer nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Von Frank Walter