Die neuen Skulpturen am Moorinformationszentrum in Resse sind im wahrsten Sinne eine schöne Sache, dennoch gab es Kritik. Bei Facebook wurde die Entstehung der Eulen mit Fotos und Videos auf einer Resse-Seite dokumentiert. Dabei, so lauteten Kommentare, habe Paul Lutzmann jedoch die bei dem Umgang mit Kettensägen zwingend vorgeschriebenen Unfallverhütungsvorschriften nicht eingehalten. Dazu zählt das Tragen entsprechender Sicherheitskleidung von Kopf bis Fuß. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagt Paul Lutzmann, „dass ein Helm nicht nötig ist, nur bei Fällarbeiten“. Gehörschutz habe er genutzt, dieser sei durch seine Haare verdeckt gewesen. „Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe habe ich ebenfalls getragen. Handschuhe sind wiederum nicht vorgeschrieben. Das habe ich bei meinem Lehrgang zum Kettensägenschein so gelernt.“ Die Kritik war jedoch nicht nachhaltig. Schon nach kurzer Zeit sei der kritische Beitrag gelöscht worden, sagt Paul.