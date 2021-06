Mellendorf

Während des Corona-Lockdowns war die Außenstelle der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (Kibis) in der Wedemark nicht geöffnet. Doch nun ist eine persönliche Beratung im neuen Beratungsbereich des Mehrgenerationenhauses wieder möglich. Jeden Montag von 14 bis 16 Uhr steht die Außenstelle Interessierten offen und ist auch telefonisch zu erreichen.

Selbsthilfegruppen stehen jedem Betroffenen offen

Auch alle Selbsthilfegruppen dürfen sich unter bestimmten Auflagen wieder treffen. Die Selbsthilfegruppe für Eltern von autistischen Kindern kommt zum ersten Mal zusammen, zum Thema Depression soll eine zweite Selbsthilfegruppe gegründet werden.

Menschen mit Autismus haben es nicht leicht. Deren Elter undn und Familienangehörige leben zwischen zwei Welten und sind jeden Tag mit unterschiedlichsten Problemen konfrontiert. Für die neue Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit Autismus suchen die Kibis-Verantwortlichen noch weitere Teilnehmer. Ziel soll es unter anderem sein, sich selbst und seinen Kindern zu ermöglichen, trotz aller Schwierigkeiten glücklich miteinander zu leben. Inhalt der neuen Gruppe können der Informationsaustausch, Gespräche über Alltagssorgen und die Suche nach Problemlösungen, aber auch gemeinsame Freizeitaktivitäten und Aufklärungsarbeit sein. Jeder ist in der Gruppe willkommen.

Menschen mit Depressionen treffen sich im geschützten Raum

Wer selbst unter Depressionen leidet und sich einsam fühlt, der ist in der zweiten Selbsthilfegruppe für Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, an der richtigen Adresse. Im geschützten und sicheren Rahmen soll es um den Austausch von Ideen, Gedanken und auch Informationen gehen. Jeder und jede Betroffene ist willkommen – egal, ob er oder sie erst seit Kurzem erkrankt ist oder schon über einen längeren Zeitraum. Das Ziel ist, durch das Gespräch und den Austausch miteinander eine bessere Lebensqualität für jeden einzelnen zu erreichen.

Weitere Informationen gibt es bei der Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich (Kibis), Außenstelle Wedemark, Gilborn 6 in Mellendorf, sowie auf www.kibis-hannover.de. Die Außenstelle Wedemark ist montags von 14 bis 16 Uhr unter Telefon (05130) 9743141 sowie jederzeit per E-Mail an info@kibis-wedemark.de erreichbar, Kibis Hannover montags bis donnerstags unter Telefon (0511) 66 65 67 sowie per E-Mail an info@kibis-hannover.de.

Von Frank Walter