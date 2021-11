Gailhof

Auch in diesem Jahr sorgt die Kienast Schuhhandels GmbH & Co. KG aus Wedemark-Gailhof wieder für Tausende warme Kinderfüße. Rund 3000 Paar Hausschuhe in kleinen Größen spendet das Unternehmen an zehn gemeinnützige Organisationen in der Region. Darunter befinden sich der Caritasverband Hannover, das Diakonische Werk und das Deutsche Rote Kreuz.

Die Organisationen verteilen die Hausschuhe dann an Einrichtungen. So freuen sich nahezu 100 Kindertagesstätten, Wohnheime für Kinder in Not, bedürftige Familien und Geflüchtete über die Hausschuhe mit Spiderman- und Paw-Patrol-Motiven. Passend zur Weihnachtszeit können so wieder zahlreiche Kinder ein besonderes Geschenk öffnen.

Von Fiona Lechner