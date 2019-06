Bissendorf

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist am Sonnabend gegen 13.50 Uhr auf dem Lohwiesenring in Bissendorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das Kind geriet nach Auskunft eines Sprechers der Polizei Wedemark aus noch unbekannten Gründen mit seinem Fahrrad nach rechts auf den dortigen Parkstreifen. „Vermutlich war das Mädchen, das keinen Helm trug, durch irgendetwas abgelenkt und verließ dadurch die ursprüngliche Fahrtrichtung“, berichtet der Beamte am Sonntag. Auf dem Parkstreifen fuhr die Schülerin mit dem Rad frontal in das Heck eines dort geparkten Škoda. Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Kopfverletzungen zu. An der Unfallstelle wurde das Kind von einem Notarzt versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Am Auto entstand lediglich leichter Sachschaden.

Von Sven Warnecke