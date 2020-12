Die evangelische Kirchengemeinde in Wedemark-Mellendorf hat ein Krippenspiel auf Video aufgenommen. Acht Szenen sind gedreht worden. Mitgewirkt haben 13 Kinder.

