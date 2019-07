Brelingen

Messen, untersuchen und sammeln: Eine Entdeckertour können Kinder am Sonntag, 14. Juli, am Brelinger Berg unternehmen. Die Mitmachführung auf dem Geo-Erlebnispfad beginnt um 11 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Friedhof Oegenbostel. Die Teilnehmer erfahren dabei alles zur letzten Eiszeit. Die selbst gefundenen Schätze können die kleinen Forscher am Ende der Führung in einem mitgebrachten Eierkarton mit nach Hause nehmen. Die Führung dauert circa drei Stunden und kostet 5 Euro pro Teilnehmer.

Das zweite Angebot richtet sich an Erwachsene. Gemeinsam mit Geologin und Gästeführerin Kerstin Athen können Interessierte einen circa dreistündigen Spaziergang am Brelinger Berg machen. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr am Friedhof Bennemühlen. Die Besucher „erwartet eine unterhaltsam aufbereitete Tour zum Thema Eiszeit in der Wedemark und viel frische Luft“, heißt es in der Ankündigung. Die Führung ist für Kinder unter 12 Jahre kostenlos. Jugendliche bis 18 Jahre zahlen 3 Euro, Erwachsene 8 Euro.

Weitere Termine und Informationen zum Geo-Erlebnispfad finden Interessierte im Internet auf www.wedemark.de

