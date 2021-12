Bissendorf

Für Kinder in Bissendorf hat sich die St.-Michaelisgemeinde für Donnerstag, 23. Dezember, etwas Besonderes überlegt. Eine Gruppe älterer Jugendlicher hat mit Diakonin Beate Harms und Pastor Thorsten Buck eine Variante des Krippenspiels unter freiem Himmel erarbeitet. In begleiteten Kleingruppen gehen die Kinder an diesem Tag zu verschiedenen Zeitpunkten ab 16 Uhr von Station zu Station auf dem Gelände der Kirchengemeinde. Dort können sie die Weihnachtsgeschichte an unterschiedlichen Orten erleben. Eltern können ihren Nachwuchs dann auf dem Parkplatz des Gemeindehauses, Am Kummerberg, etwa 25 Minuten nach dem jeweiligen Startzeitpunkt wieder abholen.

Wer will, darf sich kostümieren

Teilnehmen können vor allem Grundschüler: „Die Kinder sind bei unserem Krippenspiel ohne Begleitung von Erwachsenen unterwegs. Geschwisterkinder sind natürlich auch herzlich eingeladen“, sagt Beate Harms. Die Kinder können zudem eine Kerzenlaterne mitbringen, um die Dämmerung zu erleuchten oder sich sogar passend zum Krippenspiel verkleiden. Wichtig ist aber, dass alle warm genug angezogen sind. Bei Regen fällt die Aktion aus. Für die Teilnahme sind eine vorherige Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de im Internet und das Tragen einer Maske nötig.

Von Fiona Lechner