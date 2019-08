Wedemark

Mit Beginn des neuen Schuljahrs erscheint das aktuelle Kursprogramm der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark. Das 50 Seiten umfassende Heft liegt nun in Geschäften, im Rathaus, in den Büchereien, in den Grundschulen und in den Kindertagesstätten aus. Selbstverständlich ist es auch in der Geschäftsstelle der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark, Am Mühlengraben 19, erhältlich.

Zudem kann es auf der Homepage der Kunstschule unter www.kunstschule-wedemark.de eingesehen werden. Dort ist es auch möglich, direkt die einzelnen Kurse zu buchen. Telefonisch ist die Schule unter (05130) 5570 zu erreichen. Die Bürozeiten sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr.

Los geht es am 5. September

In dem aktuellen Kursprogramm ist wieder für jeden etwas dabei. Start ist am Donnerstag, 5. September, um 16.15 Uhr mit einem Workshop zum sogenannten Spray-Painting. Alle Bereiche der Kunst werden abgedeckt, von den Kreativwerkstätten für die Zwei- bis Vierjährigen über die Töpferwerkstätten und Mal- und Zeichenateliers bis hin zur Steinbildhauerei für Jugendliche bis zu 16 Jahren. In einigen Kursen ist auch die Teilnahme von einer erwachsenen Begleitperson möglich. Neu im Angebot ist ein Goldschmiedekurs für die Altersgruppe 13 bis 17 Jahre. In diesem Kurs werden die Grundtechniken des Goldschmiedens vermittelt.

Für alle, die gern fotografieren und sich mit Gleichgesinnten über ihr Hobby austauschen und gemeinsam künstlerisch mit der Kamera aktiv werden möchten, öffnet im Januar die offene Fotogruppe zu einem ersten Termin ihre Türen. Neben dem Fotografieren und Bearbeiten der Bilder, dem Experimentieren im Fotostudio und im -labor sowie dem Ausprobieren von Apps fürs Smartphones können eigene Ideen verwirklicht werden. Die offene Fotogruppe ist ebenfalls ein kostenloses Angebot.

Dazu lesen Sie auch

Freitags ist die Kunst im Atelier kostenlos

Stiftung stiftet Jugendkunstschule Domizil

Straße der Kinderrechte: Konfirmanden entwerfen neue Skulptur

Bundestagsabgeordnete lobt Arbeit der Kunstschule

Von Stephan Hartung