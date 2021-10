Brelingen

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zählt zu den bekanntesten Erzählungen Jesu im Neuen Testament. Es wird im Evangelium des Lukas überliefert und gilt als Appell zur tätigen Nächstenliebe. Dagmar und Klaus Heizmann haben die Geschichte vertont und konfrontieren in ihrem Musical „Der barmherzige Samariter“ die Kinder in einer Chorprobe mit der Frage, wer denn ihr Nächster sei. Daran zeigt sich, wie aktuell das Thema auch heute ist.

Der Kinderchor St. Martini Brelingen singt und spielt das Musical am Sonnabend, 9. Oktober, ab 17 Uhr in der Kirche. Er wird dabei von einem Instrumentalensemble begleitet. Eine zusätzliche Gelegenheit, das Gleichnis zu sehen und zu hören, bietet sich am Freitag, 15. Oktober, ebenfalls ab 17 Uhr an gleicher Stelle. Dann wird die Geschichte als kleines Singspiel vom Spatzenchor St. Georg Mellendorf gesungen und als Bildergeschichte gezeigt. Unterstützt wird der Spatzenchor dabei von einigen Solisten des Kinderchors. Diese Aufführung eignet sich besonders für jüngere Kinder.

Beide Vorstellungen finden unter der Leitung von Maren Eikemeier statt. Es gelten die 3-G-Regel und eine durchgehende Maskenpflicht. Anmeldungen sind nicht nötig. Die Plätze werden zugewiesen, der Eintritt ist frei.

Von Fiona Lechner