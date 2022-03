Wedemark

Licht aus für die Umwelt. Am Sonnabend, 26. März, findet die jährliche sogenannte „Earth Hour“ statt. Bei dieser Aktion werden um 20.30 Uhr für etwa eine Stunde Beleuchtungen an Gebäuden ausgeschaltet, um so ein Zeichen für das Energiesparen und den Klimaschutz zu setzen.

Auch in der Wedemark beteiligen sich Institutionen und Unternehmen an der Aktion. Aufgerufen hat dazu das Bündnis 90/Die Grünen. Nach deren Angaben werden unter anderem die evangelischen Kirchen in Bissendorf, Mellendorf, Brelingen und Elze sowie die Spedition Ebeling teilnehmen. Auch die Gewerbevereine MPM (Mellendorf) und IBK (Bissendorf) wollen mitmachen.

Jeder Wedemärker kann bei der „Earth Hour“ mitmachen

„Gerade in diesen Tagen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Energiesparen eine wichtige Maßnahme ist, um unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden“, betont Birgit Luttermann vom Ortsverband der Grünen. „Wir würden uns freuen, wenn sich auch die Gemeinde, Schulen und natürlich auch Privatleute spontan für eine Teilnahme entscheiden.“ Jeder kann auch zu Hause für eine Stunde das Licht ausschalten.

Weltweit nehmen seit 2007 jedes Jahr am 26. März Millionen Menschen an der „Earth Hour“ teil und setzen sich so gemeinsam für den Klimaschutz ein. In diesem Jahr geht die Aktion sogar noch weiter und soll zudem ein Zeichen für Frieden in der Ukraine, in Europa und der Welt senden.