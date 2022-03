Wedemark

Viele Familien haben in den beiden Corona-Jahren Feste, Hochzeiten und auch Taufen verschoben. Sie und die Kirchengemeinden haben Nachholbedarf: Daher laden in der Wedemark bei vier lokalen Tauffesten „Unter Gottes weitem Himmel“ im Juni und Juli zu ungewöhnlichen Taufen ein.

„Coronabedingt haben auch in der Wedemark viele Familien ihre Taufen zurückgezogen. Vielfach fanden keine Gottesdienste statt, oder entfernt lebende Familienangehörige und gewünschte Taufpaten konnten unter den Pandemieauflagen nicht anreisen“, sagt Pastorin Silke Noormann aus dem Pfarramt Mellendorf. Die Lage sei auch jetzt nicht ganz entspannt. Aber im Sommer und mit den geplanten Veranstaltungen im Freien sähen sich die Kirchengemeinden auf der sicheren Seite.

Statt Großfest vier lokale Angebote

„Die Erfahrungen aus 2020 und 2021 haben gezeigt: Open-Air geht immer“, bekräftigt der Bissendorfer Pastor Thorsten Buck. Die Kirchengemeinden wollten zur Taufe aber kein zentrales Großfest anbieten. „Wir machen vier lokale Angebote, die besser handhabbar sind unter wechselnden Bedingungen“, sagt Buck. Wobei auch Starkregen zu den Herausforderungen gehören könnte, dann sollen die Teilnehmer Unterschlupf in den Kirchen finden.

Diese Tauffeste jeweils sonntags sind geplant: Am 12. Juni vor der Kapernaumkirche in Resse, am 26. Juni am Natelsheidesee in Bissendorf-Wietze, ebenfalls am 26. Juni an der Jürsequelle in Mellendorf – viele Familien kennen den Ort am Ende der Hermann-Löns-Straße von Kindergottesdiensten im Freien – und am 3. Juli auf der Pfarrwiese am historischen Backhaus an der St.-Martini-Kirche in Brelingen. Die Feste werden familien- und kindgerecht mit Picknick, Kaffee und Kuchen und Spielgelegenheiten gestaltet – kostenfrei. Familien können aber auch nach der Taufe nach Hause gehen und dort feiern. In Mellendorf und Brelingen begleiten Chöre die Gottesdienste.

Tauffeste in Hauptgottesdiensten bleiben

In Elze ist die Pfarrscheune mit anderen Veranstaltungen an der Pfarrscheune belegt. „Die Elzer sind aber zu jedem der vier Tauffeste mit eingeladen“, betont Pastor Maik Schwarz aus der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen. „Ich selbst werde am 3. Juli in Brelingen mitwirken.“ Bei den Tauffesten werden jeweils mehrere Pastorinnen und Pastoren anwesend sein. Auch Jugendliche bis zu zwölf Jahren sind als Täuflinge willkommen, nicht zuletzt können sich auch Erwachsene neu zur Kirche bekennen. Die Taufen in den Hauptgottesdiensten bleiben außerdem bestehen. „Wir haben schon 18 Taufen im ersten Halbjahr, wir müssen fast Termine suchen“, verdeutlicht Buck für die Bissendorfer Kirchengemeinde St. Michaelis. „Wenn die Open-Air-Taufen darüber hinaus gut angenommen werden, freuen wir uns.“

Ganz spontan gehen aber auch diese Taufen nicht

Spontan allerdings kann niemand getauft werden. „Eltern, die Interesse haben, müssen sich in den Kirchengemeinden anmelden“, erläutert Buck. Es gebe Anmeldeformalitäten und eine persönliche Begleitung, bei jeder Taufe individuell, ergänzt Noormann. Wer Mitglied in anderen Kirchengemeinden ist, kann dennoch ein lokales Tauffest in Anspruch nehmen. Auch für taufwillige Nicht-Kirchenmitglieder werde eine Lösung gefunden.

Telefonische Anmeldungen und Informationen gibt es in den Pfarrbüros Mellendorf unter Telefon (0 51­ 30) 25 73, für Brelingen unter Telefon (0 51 30) 22 70 oder für Elze unter Telefon (0 51 30) 29 22. Zudem informieren die Kirchengemeinden gemeinsam mit Plakaten und auf der Internetseite www.kirche-wedemark.de.