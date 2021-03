Bissendorf/Resse

Unter dem Motto „Trotzdem: Ostern!“ bieten die evangelischen Kirchengemeinden St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse ihren Gemeindemitgliedern auch in diesem Jahr eine bunte Tüte für zu Hause an, damit Ostern nicht ohne den Kerngedanken dieser christlichen Feiertage auskommen muss.

Zwei Versionen der Ostertüten werden gepackt

Im vergangenen Jahr aus der Not heraus entstanden, gab es schon Anfang des Jahres Gedanken dazu, dass viele geschätzte Traditionen auch 2021 wohl anders als gewohnt gefeiert werden müssen. „Das Tischabendmahl in Bissendorf und Resse wollen wir als Gemeinschaft per Zoom feiern“, sagt Pastor Thorsten Buck. Dazu findet sich in der Ostertüte nicht nur eine inhaltliche Anregung, sondern auch ein bewährtes Fladenbrot-Rezept zum Nachbacken. „Das ist das Resser Rezept fürs Tischabendmahl“ fügt Pastorin Wibke Lonkwitz hinzu.

Außerdem wird es mit „Trotzdem: Ostern!“ wieder Anregungen für Karfreitag und die Ostertage geben. Gepackt werden zwei Versionen: eine Variante für Familien mit spielerischen Elementen und eine Variante für Erwachsene, denen der Ostergottesdienst sonst fehlen würde – und auf die nun unter anderem die Anregung für einen Osterspaziergang wartet.

Bestellt werden kann bis Freitag

Die Tüten wollen die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Kirchengemeinden zu Beginn der Osterwoche ab Montag, 29. März, ausliefern. Kostenlos bestellen kann man die Tüten für St. Michaelis im Internet auf www.kirche-bissendorf.de/trotzdem-ostern.html sowie sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 14 Uhr im Gemeindebüro unter Telefon (05130) 8770. Resser können ihre Tüte per E-Mail an wibke.lonkwitz@evlka.de und unter Telefon (05130) 6099208 bestellen. Vorliegen müssen die Bestellungen bis Freitag, 26. März.

Nicht melden müssen sich die Mini-Konfis der Kirchengemeinden, diese erhalten alle eine Familienversion von „Trotzdem: Ostern!“. Und auch an die Familien der evangelischen Kindertagesstätten Güldener Winkel und Kranichweg (inklusive Frischlinge) sowie Kapernaum Resse ist gedacht – bei ihnen wird ein kleiner Gruß aus der Kita vorbeigebracht.

Von Frank Walter