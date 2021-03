Elze

Am Gründonnerstag wird in den Kirchen gern Abendmahl gefeiert. Das ist in diesem Jahr schlecht möglich. Die Kirchengemeinde Elze möchte deshalb am 1. April ihren Kirchenradiosender für diesen Gottesdienst nutzen.

Pastor Maik Schwarz zufolge werden die Organisatoren am Donnerstag kleine Pakete vor der Kirche in Elze aufhängen, in denen eine Oblate, eine Traube und eine kleine Überraschung stecken. Diese können sich Interessierte tagsüber abholen. Ab 18.30 Uhr überträgt die Kirchengemeinde dann über die UKW-Frequenz 95,1 in ihrem Gemeindegebiet einen Gottesdienst, bei dem der Pastor das Abendmahl einsetzt. „So können wir gemeinsam über die Distanz Abendmahl feiern“, sagt er.

Die Pakete werden unter hygienischen Bedingungen verpackt. Beim Abholen sollte man Abstand zu anderen Personen halten. Es ist aber auch möglich, mit einem eigenen Stück Brot und einem Glas Traubensaft oder Wein das Abendmahl zu Hause zu feiern.

Von Frank Walter