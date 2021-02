Bissendorf

Die evangelische Michaelis-Kirchengemeinde in Bissendorf geht neue Wege. Denn nach wie vor finden dort keine Versammlungen zum Gottesdienst statt. Am Sonntag, 14. Februar, will die Gemeinde ab 18 Uhr einen „Zoom.Segen“, einer kurze Form des Abendsegens, einladen. Es ist eine Art Gottesdienst als Videokonferenz.

„Jetzt auch noch Fasten?“ – unter diesem Motto wirft Pastor Thorsten Buck einen Blick auf die folgende Woche, in der an Aschermittwoch in normalen Jahren die norddeutschen Karnevalsskeptiker erleichtert aufatmen – und in kirchlichen Kreisen die Fastenzeit beginnt. „Unser ,Zoom.Segen’ soll eigentlich nur ein kleines Angebot zwischen zwei Wochen sein“, sagt Buck. „Wir werden nicht alle Gottesdienste nun ins Internet verlagern, aber wir probieren gerade immer mal wieder was aus.“

Software herunterladen

So gab es zuletzt schon Familien- und Kindergottesdienste an Frühstückstischen und in Kinderzimmern, Konfirmandinnen und Konfirmanden durften einen Smartphonegottesdienst feiern, während am anderen Ende der Kirche sonntagsabends der Genuss von Stille und Kerzenschein möglich war. Eine neue Ausgabe des Familiengottesdienstes am Frühstückstisch plant Pastor Thorsten Buck mit einer Gruppe von Jugendlichen und Eltern für Sonntag, 21. Februar.

Auf die, die am Sonntag, 14. Februar, der Videokonferenz beitreten, warten ein biblischer Text, Musik, ein gemeinsames Gebet, der Segen und die Möglichkeit, nach dem Impuls zur Zumutung des Fastens auch eigene Gedanken einzubringen. Wer teilnehmen möchte, muss die Zoom-Software auf seinem Computer, Tablet oder Smartphone installiert haben. Unter www.kirche-bissendorf.de finden sich eine Anleitung sowie die Zugangsdaten für die Videokonferenz. Wer lieber ganz traditionell eine Kerze im Turmraum von St. Michaelis entzünden möchte, für den steht die große Eingangstür offen – wie an allen Tagen.

