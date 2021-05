Wedemark

Die Wedemärker Kirchengemeinden haben auch in diesem Jahr unter dem Titel „Himmelfahrt unterwegs“ viel vorbereitet. „Nach den vielen positiven Rückmeldungen im vergangenen Jahr haben wir uns in den evangelischen und katholischen Gemeinden dafür entschieden, wieder Stationen zum Himmelfahrtstag einzurichten“, sagt Silke Noormann, Pastorin in Mellendorf.

Besonders freut sie sich darüber, dass für alle Generationen etwas dabei ist. So lädt die evangelische Kita an der Krausenstraße in Mellendorf kleine und große Himmelsgucker ein, und auch das Familienzentrum Emilie plant ein Angebot.

Um 11 Uhr beginnt der Ausflugstag, den Interessierte individuell mit dem Fahrrad oder zu Fuß gestalten können. Glockengeläut in der ganzen Wedemark macht den Auftakt, anschließend sind bis 16 Uhr alle Stationen geöffnet. Dort liegen jeweils Zettel mit einer Karte aus, auf der die Anlaufpunkte aufgeführt sind.

„Die Stationen in den Ortsteilen wurden mit viel Kreativität von Menschen aus den Kirchengemeinden gestaltet“, berichtet Andrea Hesse, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen.

Jeder muss selbst auf Abstand und Hygiene achten

Die Stationen sind zu finden am Pfarrhaus in Hellendorf, an St. Marien in Mellendorf, am Glockenturm in Scherenbostel, an den Kitas in Resse, Brelingen und Bissendorf und an den Kirchen und Kapellen in Bissendorf, Elze, Negenborn, Resse, Oegenbostel und Meitze. In der St.-Georg-Kirche stellen sich die Mellendorfer Konfirmandinnen und Konfirmanden auf besondere Weise vor, und in der Elzer Pfarrscheune wartet eine Schatzsuche auf Kinder.

Dort werden auch Grüße gesammelt, die ab 18 Uhr bei einer Radioandacht aus Elze vorgelesen werden. „Vielleicht ein Picknick einpacken, von Station zu Station radeln und zwischendurch am Wegesrand Pause machen“, schlagen Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck aus Bissendorf vor. Sie bitten zudem darum, die Ansammlung größerer Gruppen an einzelnen Stationen zu vermeiden. Entsprechende Vorkehrungen seien getroffen worden, und Hinweise dazu lägen aus.

Von Janna Silinger