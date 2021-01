Brelingen

Dörte Behn-Hartwig, Vorsitzende des Ausschusses für Mission und Ökumene im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, ist derzeit noch mehr als sonst im Gedanken in Südafrika: „In unserem Partnerkirchenkreis Odi hat die Corona-Pandemie viele Familien in große wirtschaftliche Not gestürzt“, sagt sie. In der partnerschaftlichen Arbeit habe sich daraus ein neuer Schwerpunkt ergeben: Die direkte Unterstützung in Not geratener Menschen mit Lebensmitteln und Dingen, die im Alltag dringend gebraucht würden, sagt Behn-Hartwig.

Während eines Aktionstages in Brelingen im August waren unter dem Motto „Empty Bowls füllen Teller in Odi“ viele handgetöpferte Suppenschalen samt Inhalt gegen eine Spende abgegeben worden – 3000 Euro kamen bei dieser und zusätzlicher Aktionen gegen den Hunger in Südafrika zusammen. Dank weiterer Kampagnen erhöhte sich der Betrag um weitere 1500 Euro.

Anzeige

„Die Hilfsgüter, die aus dem Spendengeld in Südafrika gekauft werden können, reichen aus, um etwa 250 Haushalte für einen Monat zu versorgen“, sagt Behn-Hartwig. Und die Hilfe soll weitergehen: Spenden für Odi können mit dem Verwendungszweck „Odi“ an das Konto mit der IBAN DE 8352 0604 1006 0000 6076 bei der Evangelischen Bank überwiesen werden.

Von Stephan Hartung