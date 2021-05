Bissendorf

Der Förderverein der evangelischen Kitas in Bissendorf hat eine besondere Aktion für alle Kinder der Einrichtungen Kranichweg und Güldener Winkel ins Leben gerufen – einen Malwettbewerb zum Thema „Spaß in der Sonne“.

Nach Abgabe der Bilder werden neun von 130 Kindern als Gewinner ausgesucht – jeweils drei aus dem Krippen-, Kindergarten- und Vorschulbereich. Die Erstplatzierten bekommen jeweils 20 Euro Preisgeld, die Zweiten 15 Euro und die Dritten 10 Euro. Doch auch auf alle anderen Kinder, die mitmachen, wartet im Anschluss ein kleiner Preis.

Einsendeschluss am 28. Mai

Die jungen Teilnehmer haben noch bis Freitag, 28. Mai, Zeit, ihr Bild zu malen und es an Nadine Wilkes, Hinrich-Braasch-Straße 18, 30900 Wedemark, zu schicken – oder vor Ort direkt in den Briefkasten der Kita zu werfen. Die Gewinner des Wettbewerbs ermittelt der Förderverein am 1. Juni.

Von Janna Silinger