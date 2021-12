Bissendorf

Die Leiterin der Kindertagesstätte am Kranichweg in Bissendorf, Heike Eggers, geht in den Ruhestand. 26 Jahre unterstützte sie in der evangelischen Kita Eltern und Kinder. Dabei habe sie sich stets für die Familien eingesetzt, hob die Kirchenvorsitzende Elisabeth Wöbse in ihrer Abschiedsandacht in der Bissendorfer St.-Michaelis-Kirche hervor. Wöbse betonte auch die Leidenschaft, welche die Kita-Leiterin stets in ihrem Job begleitete. Am 1. August 1995 begann Heike Eggers ihren Dienst. „Die soll es sein, die wollen wir haben“, entschied sich Elisabeth Wöbse damals im Anschluss an die Vorstellungsgespräche sofort.

Der Alltag der Kita-Leiterin bestand eine lange Zeit nicht nur aus regelmäßigen Beiratssitzungen, sondern auch aus Projekten wie der Betreuung einer Angliederung der Kita im Güldenen Winkel und der Erweiterung der Kita Kranichweg um Hort- und Krippengruppen. Die ehemalige Kita-Leiterin begleitete auch die Planungen für den Neubau des Kita-Gebäudes am traditionellen Standort und musste parallel die großen Herausforderungen der Corona-Pandemie meistern.

„Sie waren so etwas wie eine Konstante“

„Ich denke, Sie werden wohl nie den Schlüssel nach Feierabend umgedreht haben, ohne Dinge mit nach Hause zu nehmen, die Sie in Kopf und Herz beschäftigten“, würdigte Elisabeth Wöbse Eggers’ Engagement. Auch Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck verabschiedeten die Leiterin mit Segensworten aus ihrem Dienst. „Segen mit langem Atem – Sie waren so etwas wie eine Konstante“, dankte abschließend Wibke Lonkwitz.

Von Fiona Lechner