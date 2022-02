Elze

Was tun, wenn es in der Kita brennt? Bei einem Feuer in einer solchen Einrichtung sind alle gefordert – vor allem, wenn auch Kinder im Krippenbereich unter drei Jahren oder Kinder mit Beeinträchtigungen betroffen sind. „Das ist eine enorme Herausforderung“, sagt Jennifer Krämer, Leiterin der Kita Zwergenburg in Elze.

Grund genug für sie, ihre Mitarbeiterinnen zu Brandschutzhelferinnen auszubilden, und zwar nicht nur ein paar wenige, sondern alle 21. „Ein Anteil von fünf Prozent der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend“, weiß sie. Aber unter besonderen Umständen, etwa großen Räumlichkeiten oder einer großen Anzahl dort anwesender Personen oder auch solchen mit eingeschränkten Möglichkeiten sowie einer möglicherweise erhöhten Brandgefährdung kann auch eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern erforderlich sein.

Alle sollen gut vorbereitet sein

Punkte, von denen zumindest einige nach Krämers Ansicht auch auf eine Kindertagesstätte zutreffen. „Mir ist es wichtig, dass zu jeder Tageszeit Brandschutzhelfer vor Ort sind“, betont sie. „Wir hätten nicht alle Mitarbeiter ausbilden müssen, jedoch war es mir ein großes Anliegen, alle Kollegen in dem Bereich zu schulen.“ Alle Beteiligten müssten im Ernstfall gut vorbereitet sein und richtig reagieren können.

Die Ausbildung erfolgt in zwei Gruppen für jeweils vier Stunden an einem Tag. Die erste Gruppe ist schon durch, sie erhielt die Schulung Mitte Februar – in Theorie und Praxis. Beim praktischen Teil ging es schließlich darum, ein in einem Gasgrill brennendes Stück Holz mit einem Handwasserlöscher zu bekämpfen. Zur Vorsicht war der Bereich vor der Brandstelle mit Baustellenhütchen in gut sichtbare Gefahrenzonen aufgeteilt.

Die meisten hatten noch nie einen Feuerlöscher in der Hand

„Die meisten von uns hatten noch nie einen Feuerlöscher in der Hand gehabt“, sagt Kita-Leiterin Krämer. „Die Mitarbeiterinnen hatten alle ein bisschen Angst davor, haben dann aber festgestellt, dass es viel leichter geht als gedacht.“ Und das war schließlich auch Sinn der Übung: Angst nehmen. Um im Ernstfall die Nerven zu behalten.

Das richtige Verhalten bei einem Brandfall müsse deshalb rechtzeitig geübt werden. „Falls es dann tatsächlich einmal zu einem Feuer in der Kita kommt, wissen alle, was zu tun ist. So kann die Kita schnell und sicher geräumt werden“, so Krämer.

Ausgebildet wurden die Mitarbeiterinnen der Kita von Maik Lehmpfuhl, Projektleiter bei ToSa Security & Service in Laatzen, der seit 2021 auch als Brandschutzbeauftragter tätig ist und Brandschutzhelfer ausbildet. „Für unsere Einrichtung erstellte er zusätzlich ein komplett neues Brandschutzkonzept. Somit sind wir bestens für den – hoffentlich nie eintretenden Ernstfall – vorbereitet“, berichtet Krämer.

