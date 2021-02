Mellendorf/Negenborn

Sein Personal kann nicht aus dem Homeoffice arbeiten und am Arbeitsplatz weder Maske tragen noch Abstände einhalten: Tim Arndt-Sinner, Geschäftsführer der Kinderfreunde Wedemark und stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Kita-Verbands, nennt die Corona-Lage in den Kindertagesstätten im Allgemeinen und speziell in der Krippe des freien Trägers in der Wedemark „hoch angespannt“. Von der niedersächsischen Landesregierung sei er „schwer enttäuscht“, sagt er auf Anfrage.

Aktuell dürfen niedersächsische Kitas und Krippen maximal die Hälfte der Kinder in die Notbetreuung aufnehmen. Arndt-Sinners Einrichtungen, die Krippe am Teich und die Wederacker in Mellendorf sowie die Kinnerstuuv in Negenborn, schöpfen diese Quote nach Angaben des Geschäftsführers der gemeinnützigen Trägergesellschaft fast vollständig aus. Gleichwohl: „Wir haben mehr Anfragen als Plätze“, sagt Arndt-Sinner. So müsse sein Personal mit den Eltern oft individuelle Lösungen absprechen.

Arndt-Sinner: Absprachen sind intransparent

Das sei eine „Unverschämtheit“, wirft Arndt-Sinner der Landesregierung vor. Denn solche Absprachen seien für das Kita-Personal aufwendig und für die Eltern intransparent – auch, weil jeder Träger die Betreuung unterschiedlich handhabe. Er kritisiert, dass offenbar in der Landesregierung jeder irgendwie ein bisschen mitentscheiden dürfe. Deshalb fordert er klare Prioritätenlisten, aus denen nach Berufsgruppe der Eltern hervorgeht, welche Kinder bevorzugt betreut werden sollten.

Auch insgesamt kritisiert Arndt-Sinner, dass das Kita-Personal in der Pandemie nicht ausreichend wertgeschätzt werde: „Unsere Mitarbeiter sind ganz normale Menschen.“ Auch sie hätten mal kranke Kinder, die deshalb auch einmal zu Hause bleiben müssten, oder Eltern in Risikogruppen. Forderungen, nach denen etwa die Kitas ihre Sommerschließzeiten ausfallen lassen sollen, um die reduzierte Betreuung im Lockdown auszugleichen, ärgern ihn daher: „Wenn das alles so wichtig ist, was wir machen, muss die Politik doch auch alles Menschenmögliche dafür tun.“

Vorstand des Kita-Verbands fordert wöchentliche Corona-Schnelltests

Als Schutzmaßnahmen für die Einrichtungen fordert der stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Kita-Verbands – einem Zusammenschluss freier Träger – wöchentliche Schnelltests, wie sie nun angedacht sind. Er werde mit entsprechenden Angeboten von Lieferanten überschwemmt, könne die Tests aber nicht aus eigener Tasche zu bezahlen. Das solle die Landesregierung tun: „Die Regierung schmeißt doch auch sonst gerade mit Geld um sich.“

Tim Arndt-Sinner weist auch darauf hin, dass die Situation in den Kitas und Krippen schwieriger sei als in Schulen, die ebenfalls Notbetreuungen anbieten: Im Kontakt mit den Kindern könne sein Personal nur selten eine Maske tragen oder Abstände einhalten. Dass Kinder nicht ansteckend seien, sei falsch – ihre Corona-Verläufe seien lediglich milder. Und besonders mit Blick auf die hochansteckende britische Virusmutation B.1.1.7 gebe es Nachweise, dass Kinder andere Menschen ansteckten: „Davor haben auch meine Mitarbeiterinnen Angst.“

Corona-Impfstoff für Erzieher: „Wir sollten vorgezogen werden“

In diesem Zusammenhang kritisiert der Geschäftsführer der Kinderfreunde Wedemark auch die europäische Impfstoffpolitik. Zwar sei es gut gewesen, dem europäischen Gedanken bei der Anschaffung zu folgen – gleichwohl hätten die Verantwortlichen laut Arndt-Sinner schneller mehr Geld in die Hand nehmen sollen: „Eine natürliche Knappheit ist da nicht.“

Dass sein Personal auf der Prioritätenliste für Impfungen nur an dritter Stelle steht, bemängelt Arndt-Sinner ebenfalls: „Wir sollten ein wenig vorgezogen werden.“ Allerdings wolle man auch „keinem 80-Jährigen den Impfstoff klauen“. Gerade mit dem AstraZeneca-Impfstoff könne man doch auch Kita-Personal bevorzugt impfen. Auch sollten Politiker weiter prüfen, ob nicht noch mehr Impfstoff produziert werden könne.

Im vergangenen Sommer musste Arndt-Sinner seine Krippe am Teich bereits einmal wegen Corona-Verdachtsfällen schließen, die sich dann als falsch herausstellten. Und eine seiner Mitarbeiterinnen erkrankte in ihrem Urlaub an Covid-19: „Das Virus ist näher an uns, als wir immer geglaubt haben“, sagt der Einrichtungsleiter.

