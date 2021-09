Elze

Das Schicksal des kleinen Kjell, der an einem seltenen und aggressiven Weichteiltumor litt, hat Anfang Juli nach einem Bericht dieser Zeitung viele Menschen bewegt – nicht nur in der Wedemark. Es war vor allem die Tatsache, dass die Familie das gemeinsame Erleben des Weihnachtsfestes erhofft hatte, die viele Menschen mitfühlen ließ. Doch der Wunsch der Familie Drews hat sich nicht erfüllt. Der Siebenjährige ist am 11. September verstorben.

„Es hatte sich in den letzten Tagen und Wochen abgezeichnet. Einerseits war es für Kjell eine Erlösung, da er keine Lebensqualität mehr hatte. Andererseits ist das Loch, das er in unserer Familie hinterlässt, riesengroß. Dennoch sind wir froh, dass er daheim in seiner vertrauten Umgebung verstorben ist. Er fehlt uns sehr“, sagt sein Vater Simon Drews. Was ihm wichtig ist zu betonen: „Wir möchten uns noch einmal bei allen Menschen bedanken, die an Kjells Schicksal Anteilnahme gezeigt, mit uns gehofft haben und wunderbare Ideen und Angebote für uns hatten, um unserem Sohn eine schöne restliche Zeit zu bescheren. Das hat uns sehr berührt.“

Rückkehr ins Arbeitsleben ist ungewiss

Von unterschiedlichsten Seiten gab es Bemühungen, den Drews die verbleibende Zeit als vierköpfige Familie so angenehm wie möglich zu gestalten. So durften sie die Flughafen-Feuerwehr besuchen. Der nahe des Airports beheimatete „Aviators Club Hannover“ lud zu einem Cessna-Flug nach Norderney inklusive eines Tagesausflugs ein. Auf halber Strecke musste die Maschine aber umdrehen, weil es Kjell nicht mehr gut ging. Aus gesundheitlichen Gründen waren auch die meisten anderen Aktionen nicht möglich. Einen Ausflug in ein Hotel im Heidekreis nahm die Familie indes wahr. Dort war Ponyreiten möglich – toll auch für Tochter Lennja, denn die Fünfjährige litt genauso unter der Situation.

Die Hotelbesitzerin dort hatte über die Seite GoFundMe von Kjell erfahren und Kontakt zur Elzer Familie hergestellt. Auf der Internet-Plattform werden Schicksale wie die von Kjell öffentlich gemacht – mit der Bitte um Spenden. Mittlerweile sind dort rund 60.000 Euro eingegangen. Die Familie Drews wird diesen Betrag nicht zurückzahlen müssen. „Das kommt uns zugute. Denn wir wissen beide nicht, wann wir wieder in der Lage sind, unserer Arbeit nachzugehen“, sagt Simon Drews.

Am Ende befiel der Krebs weitere Organe

Dies ist eines der letzten Fotos der Familie Drews zusammen mit Kjell. Quelle: privat

Die psychische und physische Belastung war und ist für die ganze Familie extrem hoch. Für das kommende Jahr ist eine vierwöchige Reha-Maßnahme geplant. „Wir wussten, dass Kjell versterben wird, haben aber trotzdem bis zuletzt auf ein Wunder gehofft. Nun fühlt es sich an wie eine riesige Katastrophe. Wir haben lange gemeinsam mit Kjell gekämpft und ihn mit all unserer Liebe unterstützt, doch jetzt macht sich die Erschöpfung breit“, sagt Simon Drews und spricht von „Leere und Trauer. So etwas ist das Schlimmste, was man als Eltern erleben kann.“

Trotz heftigster Schmerzmittel habe Kjell zuletzt extrem gelitten, berichtet der Vater. Die Tumore hatten sich über den gesamten Bauchraum ausgebreitet, auch Leber und Darm befallen. Dies führte zu einem Darmverschluss, Kjell konnte keine Nahrung mehr verarbeiten und übergab sich bis zu siebenmal am Tag. Die zugeführten Nährstofflösungen halfen auch den Krebszellen – die dann freien Lauf hatten. Eine weitere Behandlung mit Chemotherapien hatten die Ärzte zuvor mangels Erfolgsaussichten ausgeschlossen; stattdessen wollten sie durch die Umstellung auf Tabletten erreichen, dass sich die Tumorzellen langsamer ausbreiteten, um Kjells Lebenserwartung zu verlängern. In den letzten Wochen war Kjell bettlägerig, oft sogar zu schwach, um den Havaneser Rüden Telmo auf dem Arm zu halten.

Baseball-Mütze mit Traktor-Logo war das Markenzeichen

In den frühen Morgenstunden des 11. September hörte sein Herz auf zu schlagen, der Siebenjährige schlief im Arm seiner Mutter ein. 25 Monate nach der Erstdiagnose hatte Kjell den Kampf verloren. Der Krebs kam trotz zwischenzeitlich erfolgreicher Behandlung immer wieder zurück. „Er war sehr tapfer und hatte bis zuletzt den Willen, wieder gesund zu werden“, berichtet sein Vater.

Die Trauerfeier für Kjell wird am Mittwoch, 29. September, in Elze stattfinden. Die Erinnerungsarbeit hatte die Familie schon begonnen: Zusammen mit Kjell gestaltete sie eine Erinnerungskiste – bemalt in seinen Lieblingsfarben sowie mit einem Regenbogen und seinen Hand- und Fußabdrücken. Inhalt sind persönliche Gegenstände von Kjell: beispielsweise sein „Cappy“ mit einem Traktor-Logo, das er schon als Zweijähriger liebend gern getragen hat, oder von ihm selbstgebastelte Gegenstände.

Das ist die kleine Holzkiste, die an Kjell erinnern wird. Quelle: privat

Ein gemeinsamer Urlaub ist geplant

Was sich die Familie jetzt wünscht, ist schwer zu beschreiben. In erster Linie geht es darum, der kleinen Tochter Lennja ein normales und unbeschwertes Leben zu bereiten. Die Fünfjährige musste viel entbehren und genießt nun das enge Zusammensein mit ihren Eltern. Weihnachten wird eine schwere Zeit, genauso wie der 25. Februar, Kjells Geburtstag. Simon Drews plant, dass alle noch in diesem Jahr zusammen ein paar Tage wegfahren und einen Urlaub machen. Dabei bezieht er auch seine Schwiegereltern ein. „Sie haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen großartigen Dienst geleistet und immer geholfen.“

Familie Drews wurde vom Brückenteam der MHH-Kinderklinik unterstützt und begleitet. Das Brückenteam ist für die Palliativversorgung zuständig und wird vom Verein für krebskranke Kinder Hannover finanziert. „Die haben sich toll gekümmert“, sagt Simon Drews und bittet darum, bei möglichen Anteilnahmen lieber Spenden an den Verein zu überweisen.

Von Stephan Hartung