Bissendorf

Noch gut zwei Wochen ist die sogenannte Klagemauer, eine kleine Wand aus 80 Ziegelsteinen in der Michaeliskirche, in Betrieb. Dort können Menschen – gleich welcher Konfession und unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde – ihre Sorgen und Wünsche in der Corona-Pandemie loswerden. Die Mauer befindet sich im Eingangsbereich der Kirche in Bissendorf, im sogenannten Turmraum. An einem Stehtisch besteht die Möglichkeit, auf einem Zettel persönliche Gedanken zu notieren. Zusammengefaltet wird er dann in die kleinen Schlitze der Steine gesteckt.

„Wir lesen uns die Zettel nicht durch. Am Ostersonntag werden wir alle im Osterfeuer verbrennen“, sagt Pastor Thorsten Buck. Er hatte im Februar die Idee zur Errichtung einer solchen Klagemauer. „Ich habe das auf Facebook gesehen. In Süddeutschland gab es das in einem Krankenhaus.“ Das sei in einem Raum „mit reichlich Kitsch“ gewesen. „Somit gab es für uns einen Anreiz, das noch schöner zu gestalten“, sagt Buck mit einem Augenzwinkern. Entlehnt sind Name und Nutzung der berühmten Klagemauer in Jerusalem.

Hier können Interessierte ihre Klagen niederschreiben. Quelle: Stephan Hartung

Nach einer kurzen Absprache mit dem Kirchenvorstand, der von der Idee begeistert war, ging es ganz schnell. „Wir haben dann 80 Ziegelsteine aus dem Baumarkt geholt. Nach zwei Tagen war alles aufgebaut“, berichtet Christoph Biester, Mitglied des Kirchenvorstands. Das war Anfang März. Schon kurz danach gab es die ersten Besucher an der Klagemauer. Dass solche Möglichkeiten, sich vom eigenen Ballast zu befreien, gut ankommen, bemerkte Buck schon zu Beginn der Pandemie. „Damals hatten wir auch den Turmraum geöffnet. Die Besucher konnte Kerzen anzünden und Worte in einem Buch hinterlassen.“ All dies ist immer noch möglich – und wird auch deswegen genutzt, weil es seit Corona-Ausbruch keine Präsenzgottesdienste mehr in Bissendorf gab.

Ehrenamtlich kümmern sich um die Organisation

Der Turmraum der Kirche ist täglich von etwa 9 bis 18 Uhr geöffnet. Dafür sorgen Ehrenamtliche der Kirchengemeinde. Um den Nachschub der Zettel kümmern sich Gerlinde Haug und Sandra Heidrich vom Gebetskreis, der auch die Klagemauer mit einem Psalm-Spruch aufgewertet hat. An den Werktagen ist der Donnerstag ein beliebter Besuchstag, denn gegenüber vorm dem Bürgerhaus ist dann Wochenmarkt mit viel Publikumsverkehr. „Ich sehe oft, wenn ich vor Ort bin, dass Leute rein- und rausgehen“, sagt Buck, der die Anzahl der Zettel auf aktuell 30 schätzt.

Im Eingangsbereich der Kirche befindet sich der sogenannte Turmraum mit der Klagemauer. Geöffnet ist täglich von etwa 9 bis 18 Uhr. Quelle: Stephan Hartung

Angebot stößt auf gute Resonanz

Ohnehin, so stellt der Pastor erfreut fest, gebe es eine gute Resonanz auf das Angebot. Buck denkt sogar, dass sich die Nachfrage bis Ostern noch erhöhen wird. „Denn es sieht ja leider mit Blick auf die Corona-Entwicklung danach aus, dass das Osterfest so wird wie im vergangenen Jahr.“ Daher wird es auch kein großes Osterfeuer geben. Die Michaeliskirche richtet aber auf der Wiese hinter der Pfarrscheune einen Mini-Gottesdienst aus, der frühmorgens um 6.15 Uhr beginnt. Wer teilnehmen möchte, muss sich unter Telefon (05130) 8770 anmelden. Dabei wird die Osterkerze entzündet, die Zettel der Klagemauer sollen dann gegen 6.45 Uhr bei Sonnenaufgang verbrennen.

Und wie geht es mit den Ziegelsteinen nach Ostern weiter? Kirchenvorstandsmitglied Biester lacht. „Abbauen und wiederverwenden“, meint er. Vermutlich würden die Steine auf dem Außengelände gelagert und könnten eine neue Verwendung als Dekoration bei Veranstaltungen wie Taizé-Gebeten finden, kann sich Pastor Buck vorstellen.

Von Stephan Hartung