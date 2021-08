Bissendorf

Die Organisationen Fridays for Future und Parents for Future Wedemark laden für Mittwoch, 1. September, um 19 Uhr zu einer Podiumsdiskussion ins Bürgerhaus Bissendorf ein. Dabei geht es um die Umsetzung der Klimaziele. Auf dem Podium sitzen Vertreter von Parteien und Wählergemeinschaften.

Für interessierte Zuhörer gilt die 3G-Regel, sie müssen sich zudem per E-Mail an Parents4Future@web.de anmelden. Es ist geplant, die Veranstaltung auch per Zoom online zu übertragen. Auf der Internetseite von Parents for Future Wedemark gibt es weitere Informationen.

Grundlage der Podiumsdiskussion sind die Antworten der Parteien und Wählergemeinschaften auf die zwölf Wahlprüfsteine, die ihnen die Organisatoren im April gestellt hatten. Die Themengebiete lauten Bürgerbeteiligung, Tempo 30, Standard für Neubauten, Energiemanagement, Energieverbrauch in Bestandsbauten und Ausbau der erneuerbaren Energien in der Wedemark.

Von Stephan Hartung