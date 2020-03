Wedemark

Die SPD Wedemark hat ihren neuen Vorstand gewählt. Einstimmig votierten die 46 in der Mitgliederversammlung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für Rebecca Schamber. Die 44-Jährige, die seit 2017 in Borstel ( Neustadt am Rübenberge) wohnt, war bereits seit 2010 stellvertretende Vorsitzende im SPD-Ortsverein unter Führung der bisherigen Vorsitzenden Caren Marks. Diese stand nach 20 Jahren im Amt für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung und hatte außerdem angekündigt, dass sie ihr Bundestagsmandat 2021 aufgeben wolle. Der SPD-Ortsverein Wedemark zählt 220 Mitglieder. Wichtige Arbeitsgemeinschaften sind die Jusos Wedemark und die SPD AG 60 plus.

Schamber kämpft gegen Hass und Gewalt

Rebecca Schamber lebte seit 1990 in der Wedemark, hatte aber ihr Mandat im Wedemärker Gemeinderat ab 2011 sowie weitere politische Funktionen wegen des Wohnortwechsels aufgeben müssen. Gleichwohl bleibe der SPD-Ortsverein Wedemark ihre politische Geburtsstätte, versicherte sie den Mitgliedern. Als Schwerpunkt ihrer Arbeit kündigte sie an, in der Wedemark für eine Stärkung der SPD bei den Kommunalwahlen im Herbst 2021 und für eine Wiederwahl von Bürgermeister Helge Zychlinski zu kämpfen. Zugleich wolle sie sich dafür einsetzen, dass die Situation in der Gesellschaft nicht von Hass und Gewalt bestimmt werde.

Hut im Ring auch für Berlin

Schamber hat gleichzeitig den Hut in den Ring geworfen für die Nachfolge von Caren Marks im Bundestagswahlbezirk 43 mit acht Kommunen. Bereits seit sechs Jahren kennt sie sich im Berliner Geschäft aus: Die 44-Jährige ist dort im Büro von Caren Marks tätig.

Im neu gewählten SPD-Vorstand stehen Schamber die beiden Stellvertreter Reiner Fischer aus Bissendorf und Jean Schramke aus Mellendorf zur Seite. Für die Finanzen bleibt Günter Binnebößel aus Bissendorf verantwortlich; er wird vertreten von Heike Süring aus Abbensen. Als Schriftführer ergänzen Jochen Pardey aus Resse und Timo Cramm aus Scherenbostel den Vorstand. Zu Beisitzern wählte die Mitgliederversammlung Jörn Albes, Larbi Amerouz, Iris Faber, Karin Kuhlmann und Niklas Mühleis.

