Bei der Kommunalwahl im September will der 32-jährige Marco Zacharias für die CDU Bürgermeister der Gemeinde Wedemark werden. Im großen Interview spricht er darüber, wie er auf die Idee kam, als Langenhagener in der Nachbargemeinde anzutreten, welche Fehler er beim Amtsinhaber sieht und wie er den Bürgerservice verbessern will.