Bissendorf

Live vorgelesene Geschichten, dazu Kaffee, Cupcakes und das Lächeln der jungen Konditormeisterin Annalena Dietrich – wer das erleben möchte, muss sich am Bissendorfer Bücherschrank einfinden. Immer am ersten und dritten Freitag im Monat ab 16 Uhr präsentiert dort auf dem Tattenhagen-Platz das Projekt „lesArt“ eine Lesung, und die „Konditorin on tour“ reicht dazu aus ihrem historischen Foodtruck Kuchen, Törtchen und allerlei andere Köstlichkeiten über den Tresen.

Die 22-Jährige Dietrich hat trotz der gastronomisch schwierigen Corona-Zeiten den Start als Jungunternehmerin gewagt. Den alten Citroen HY hat sie mit ihrem Vater Frank Dietrich aus Siegen geholt. „Ursprünglich war das Fahrzeug schon in Belgien als Foodtruck unterwegs“, erzählt sie. „Aber wir haben es noch einmal gründlich renoviert.“ Die Idee zur Selbstständigkeit ging Annalena Dietrich schon vor der Pandemie im Kopf herum. Genau genommen verfolgt sie eine ganz und gar kindliche Leidenschaft in ihrer jetzt eigenen kleinen Konditorküche in Gailhof.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Liebe zum Backen schon als Kind

„Schon als Kind habe ich es geliebt, bei meiner Großtante in der Küche alle möglichen Zutaten in einer Rührschüssel zu mixen und dann dabei zuzusehen, wie der Kuchen im Ofen aufgeht. Diese Liebe zum Backen stecke ich heute noch in all meine Rezepte und kleinen Köstlichkeiten“, sagt Dietrich. Der Weg zur Unternehmerin führte sie über eine dreijährige Konditorausbildung beim Unternehmen Mövenpick. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Lehre 2018 gelang der erste Schritt in die Selbstständigkeit. „Mit der Unterstützung meiner Familie konnte ich dann meinen Konditormeister in Potsdam machen“, erzählt die 22-Jährige.

Die Konditormeisterin hat auch selbst ein Lieblingstörtchen aus der eigenen Produktion: Schokoladen-Mousse. Quelle: Ursula Kallenbach

Foodtruck steht auch in Gailhof

Heute, so bekennt Dietrich, „darf ich in meiner kleinen Konditorei meinen Traumberuf ausüben“. Ihr eigenes Lieblingstörtchen ist eines mit Schokoladen-Mousse. Mittlerweile stellt sie ihre Produkte und das Unternehmen auch digital auf Instagram vor und zählt dort mehr als 350 Follower. Aber die süßen Köstlichkeiten aus dem Fahrzeug namens Daisy finden auch immer mehr Liebhaber vor Ort: Außer in Bissendorf steht der Foodtruck neuerdings auch jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 10 bis 14 Uhr in Gailhof vor dem Frisörladen. An den anderen Freitagen ist Daisy dort sogar von 10 bis 16 Uhr anzutreffen. Interessierte können den Foodtruck und die Konditorin on tour aber auch für Feiern buchen oder Bestellungen bei ihr aufgeben.

Kerstin Ost vom Bissendorfer Team „lesArt“ füllt Nachschub in den Bücherschrank auf dem Tattenhagen-Platz. Quelle: Ursula Kallenbach

Das „lesArt“-Team um Kerstin Ost freut der Zulauf am Bücherschrank in Bissendorf, stärken doch die Küchlein auch die Leser und Zuhörer während ihrer kurzen literarischen Auszeit. Zuletzt hatte dort die Germanistin Sabine Heine aus Bissendorf Erzählungen des Schriftstellers Saki vorgetragen.

Von Ursula Kallenbach