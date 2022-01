In den Wedemärker Kirchengemeinden St. Michaelis Bissendorf und Kapernaum Resse können Jugendliche jetzt für den im Frühjahr beginnenden Konfirmationsunterricht angemeldet werden.

Anmeldungen für Konfirmationen in Bissendorf und Resse jetzt möglich

Anmeldungen für Konfirmationen in Bissendorf und Resse jetzt möglich

Kostenlos bis 12:03 Uhr Anmeldungen für Konfirmationen in Bissendorf und Resse jetzt möglich