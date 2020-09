Brelingen

Deutlich später als ursprünglich vorgesehen feiert die evangelische Kirchengemeinde St. Martini in Brelingen die diesjährige Konfirmation. Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 27. September, um 10 Uhr in der Kirche.

Dafür hat sich die Kirchengemeinde eine Besonderheit überlegt: Damit möglichst alle Familienangehörigen, Paten und Gäste der Konfirmanden sowie weitere Besucher aus der Gemeinde an dem Gottesdienst teilnehmen können, soll er in Wort und Bild auf die Freifläche neben der Kirche übertragen werden. So können alle Besucher, die keinen Platz in der Kirche mehr bekommen, dennoch an dem Gottesdienst teilnehmen. Möglich gemacht hat die Übertragung eine Spende des Fördervereins der Kirchengemeinden Brelingen und Mellendorf.

Konfirmiert werden Silja Debuan, Hermann Diestelhorst, Johannes Dröse, Jule Hanne, Nele Hornbostel, Svea-Marie Koch, Mattes Niemeyer, Luis Ranz, Charlotte Runge, Jan-Ole Siebrecht, Luisa Sprenger, Lucas Stiller, Joost Stumpf und Kira Zilian.

Von Stephan Hartung