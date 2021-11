Wedemark

Es ist vollbracht: SPD und CDU haben sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit im Wedemärker Gemeinderat verständigt. Am Sonnabend, 27. November, wollen die Fraktionsvorsitzenden Daniela Mühleis (SPD) und Markus Schmieta in Bissendorf den Koalitionsvertrag unterzeichnen.

Bürgermeister will dem Rat Corona-Maßnahmen vorschlagen

Damit kann die konstituierende Ratssitzung – die letzte eines Gemeinde- oder Stadtrates weit und breit – wie geplant endlich stattfinden, und das rund elf Wochen nach der Kommunalwahl. Die Politiker kommen dazu am Montag, 29. November, um 19 Uhr in der Gislaved-Sporthalle (Realschulsporthalle), Am Langen Felde in Mellendorf, zusammen.

Und zwar in voller Besetzung, wie Wedemarks alter und neuer Bürgermeister Helge Zychlinski auf Nachfrage sagte. Erst für die Folgesitzungen könnte wieder ein sogenanntes Pairing – also eine Verkleinerung des Gremiums bei Beibehaltung der Mehrheitsverhältnisse – zum Tragen kommen. Mit Blick auf die neuerliche Corona-Welle werde er die Bitte danach an die Fraktionen richten, so Zychlinski.

Rat verabschiedet seine ausgeschiedenen Mitglieder

Mit dem Ende der „pandemischen Lage nationaler Tragweite“ fallen zwar gewisse Möglichkeiten weg, die das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz für die Aufrechterhaltung der politischen Arbeit in der Zeit der Pandemie vorgesehen hatte. Wedemarks Bürgermeister ist aber optimistisch, dass man sich wieder auf Wege verständigen wird, um die politische Arbeit vernünftig und gleichzeitig mit der gebotenen Vorsicht fortsetzen zu können.

Bei der konstituierenden Sitzung am Montag aber wird die Sporthalle gut gefüllt sein, zumal auch die ausgeschiedenen Ratsmitglieder gebührend verabschiedet werden sollen. Den Politikern will die Gemeindeverwaltung deshalb ein Schnelltest-Angebot machen. Maximal 40 Zuhörer können mit Abstand zueinander auf der Tribüne Platz nehmen, hinzu kommen vier Plätze für Menschen mit Behinderung. Dabei sein kann nur, wer sich eine Einlasskarte sichert. Diese muss man sich vorab persönlich an der Information im Rathaus abholen.

Vater und Tochter vertreten die Grünen

Das Spektrum im Rat der Gemeinde für die nächsten fünf Jahre reicht dabei von Jungpolitikern, die ihre politische Laufbahn gerade erst beginnen, bis hin zum „alten Hasen“. Die wohl größte Besonderheit können Bündnis 90/Die Grünen für sich reklamieren: das Vater-Tochter-Duo Bernd und Birka Düerkop. Die 22-jährige Studentin und der 68-jährige Lehrer im Ruhestand, der bereits seit mehr als 30 Jahren in der Wedemark lebt und die Gemeinderatsarbeit für die Grünen schon einmal mitgestaltet hat, möchten nun gemeinsam Kommunalpolitik machen. Da könnte manche Sitzung thematisch eine Fortsetzung am Esstisch finden.

Vater und Tochter: Bernd und Birka Düerkop. Quelle: Ursula Kallenbach/privat

SPD-Kandidat Zychlinski hatte sich in der Stichwahl gegen seinen CDU-Herausforderer Marco Zacharias durchgesetzt, er bleibt als Bürgermeister der Wedemark kraft Amtes Ratsmitglied. Auf seinen so frei gewordenen Sitz in der SPD-Fraktion rückt Christiana Böttcher nach. Bei den Grünen hatte Annika Schlingmann ihr Ratsmandat nicht angenommen, dafür rückt Horst Menze nach.

FDP hat das älteste und eines der jüngsten Ratsmitglieder

Die Altersspannweite der Ratsmitglieder ist groß, sie wurden zwischen 1948 und 1999 geboren. Erik van der Vorm (FDP) kann dabei die meiste Lebenserfahrung in die Waagschale werfen. Die beiden 22-jährigen Birka Düerkop von den Grünen und Jean-Pascal Schramke von der SPD sind die Jüngsten im Wedemarker Rat. Auch das zweite FDP-Ratsmitglied fällt unter die U-30-Kategorie: der 29-jährige Johann-Hendrik Rodenbostel.

Erik van der Vorm (FDP) ist das älteste Ratsmitglied. Quelle: privat

Die Grünen haben ihre Ratssitze im Vergleich zu den Wahlen 2016 glatt verdoppelt. Dies gilt auch für die Geschlechterverteilung: Aus zwei wurden vier Männer, aus einer Frau wurden zwei. Hätte Schlingmann ihr Mandat angenommen, wären die Sitze zu gleichen Teilen verteilt gewesen. Auch dieses Mal ist die SPD mit mehr Frauen als Männern vertreten. Die beiden Abgeordneten der AfD sind Frauen, während als Einzelvertreter der kleinen Parteien ausschließlich Männer in den Wedemärker Rat einziehen.

Von Frank Walter und Fiona Lechner