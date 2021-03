Mellendorf

Mit Schutzanzug, Einweghandschuhen, Gesichtsvisier und Maske tritt Elke Tornow ans Auto. Mit einem langen Wattestäbchen nimmt sie Jan Drase einen Abstrich aus der Nase. Für Drase ist die Testprozedur, die mit dem Vorzeigen seines Personalausweises begann, in diesem Augenblick bereits beendet – und so wie bei der Demonstration beim Pressetermin kann es ab Montag, 22. März, auch Hunderten Wedemärkern jede Woche gehen. Beim Pflegedienstleister Caspar & Dase in Mellendorf nimmt dann das gemeindeweit erste Zentrum für kostenlose Schnelltests den Betrieb auf. Wer sich testen lassen möchte, muss sich im Internet einen Termin sichern.

Bis zu 800 Tests pro Woche sind jetzt möglich

Es hat nur wenig länger gedauert als in der Nachbarkommune, doch dafür heißt es jetzt: „Klotzen statt kleckern“. Bis zu 300 Schnelltests pro Woche schafft das Zentrum im Langenhagener Rathaus, wöchentlich 800 sind es zum Start in der Nachbarkommune Wedemark. „Wieder einmal haben wir in der Wedemark gezeigt, wie schnell und flexibel wir sein können, wenn alle zusammenhalten“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD).

Ende der Vorwoche hatte die Region die Möglichkeit verkündet, Testzentren unkompliziert genehmigen zu wollen. Bereits am Donnerstag, 18. März, hat die Caspar & Dase GmbH als Betreiberin des neuen Wedemärker Testzentrums die Zulassung erhalten – Voraussetzung dafür, dass das Unternehmen über die Kassenärztliche Vereinigung und den Bund die Kosten abrechnen kann. Die Testkits liefert die Firma Amec aus Bissendorf. 12.500 Tests hat die Gemeinde für die nächsten Monate reserviert. Und sie wird die Kosten zwischenfinanzieren, falls das zugesagt Geld vom Bund länger auf sich warten lässt.

Testwillige können im Auto sitzen bleiben

Wer sich von nächster Woche an in der Wedemark kostenlos testen lassen möchte, muss nach der Onlineterminbuchung das Gelände des Pflegedienstleisters an der Industriestraße 40 in Mellendorf ansteuern. Die Teststation ist als Drive-in-Zentrum konzipiert, auf dem Firmengelände ist dafür ein weißer Pavillon aufgebaut, unter dem die Gemeinde bereits Kita-Mitarbeiter und anderes Personal testen lässt. Die benachbarte Wulf Schleiftechnik GmbH stellt ihr Betriebsgelände für die Zufahrt zur Verfügung.

Sollten die Testkapazitäten nicht ausreichen, könnte eine zweite Teststraße auf dem nahen Parkplatz des MTV Mellendorf entstehen. Quelle: Frank Walter

Die Proben werden durch das offene Autofenster genommen. Die Beprobungen und Auswertungen übernimmt ausschließlich geschultes medizinisches Personal. Gleich nach dem Test können die Besucher wieder fahren. Für den wahrscheinlicheren Fall eines negativen Testergebnisses, das eine etwa zwölfstündige Sicherheit bedeutet, folgt nach zwei bis drei Stunden eine entsprechende E-Mail. Bei einer konstanten regionsweiten Inzidenz unter 100 könnten negativ getestete Personen zudem Freiheiten beispielsweise beim Einkaufen genießen.

Nach positivem Ergebnis folgt schnell ein Anruf

Sollte der Schnelltest hingegen eine Corona-Infektion ergeben, erhalten die Betroffenen bereits nach etwa 20 Minuten einen Anruf, damit sie sich sofort in Quarantäne begeben. Zudem wird das Gesundheitsamt informiert. Für diesen Fall steht dann ein PCR-Test an, der endgültige Gewissheit verschafft. „Dazu kooperieren wir mit einer Praxis, die unser Qualitätsmanagement unterstützt und auch PCR-Tests anbietet“, erläutert Kai Dase, gemeinsam mit seinem Bruder Jan Geschäftsführer des Pflegedienstleisters. Zwar kann der PCR-Test auch anderswo gemacht werden. Allen Beteiligten sei es jedoch wichtig, den Menschen in der Gemeinde einen möglichst umfassenden Service zu bieten.

Schnelltests starten in erster Kita Für Kindertagesstätten sind Schnelltests anders als für Schulen bislang nicht vorgesehen. In der Gemeinde Wedemark könnte sich das jedoch schon bald ändern, falls ein Pilotprojekt aus Mellendorf ausgeweitet wird. In der Kindertagesstätte mit Turm (KitamiTu) übernehmen drei Eltern, die selbst Mediziner sind, seit dieser Woche ehrenamtlich die Testungen. Die Gemeinde liefert dafür die Schnelltestkits. 25 der 65 Kinder, die derzeit die Notbetreuung besuchen, sind im ersten Durchlauf mit dem Einverständnis ihrer Eltern getestet worden – alle mit negativen Ergebnis. Die nächste Testrunde steht am Montag, 22. März, an. Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) hofft dafür auf eine höhere Beteiligung – besonders vor dem Hintergrund, dass die britische Corona-Mutante weiter um sich greife und auch Kinder vermehrt infiziere. „Wenn das gut funktioniert, dann wollen wir das ausdehnen“, sagte Zychlinski am Freitagmorgen beim Pressetermin am Schnelltestzentrum in Mellendorf. Dafür brauche es einerseits eine hohe Akzeptanz bei den Eltern, andererseits aber auch Ehrenamtliche mit medizinischen Kenntnissen. Den Erziehern möchte der Bürgermeister die Aufgabe der Schnelltestung ungern zumuten – zumal das Einführen der Wattestäbchen unangenehm sein und so das Vertrauensverhältnis der Kinder zu ihren Erziehern stören könne.

Sollte sich herausstellen, dass der Testbedarf der Wedemärker größer ist als 800 pro Woche, so ist bereits an eine Ausweitung gedacht. Eine zweite Teststraße könnte gleich um die Ecke auf dem Parkplatz des MTV Mellendorf entstehen. „Wir haben bereits mit dem Verein gesprochen. Viele Firmen wollen uns unterstützen, nötig wäre dann zusätzliches Personal“, sagt Kai Dase.

Getestet wird montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Die Termine für die kostenlosen Schnelltests in Mellendorf lassen sich ausschließlich online buchen. Dafür steht das Internetportal www.schnelltest-wedemark.de zur Verfügung. Testwillige können dort auch mehrere Termine buchen. Die Betreiber achten jedoch darauf, dass möglichst viele Menschen einen Termin bekommen, und schalten diese deshalb erst nach und nach frei.

Von Frank Walter