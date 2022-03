Brelingen

Im Streit um die Finanzierung einer speziellen Stottertherapie für die sechsjährige Wilma Mooy aus Brelingen beharrt die zuständige Techniker Krankenkasse (TK) auf ihrer Ablehnung, die Kosten zu übernehmen. Sie verweist in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion auf die gesetzlichen Grundlagen, unter denen eine Kostenübernahme möglich sei.

Leider könne die TK in diesem Fall keine Ermessensentscheidung treffen, heißt es in dem Schreiben. „Die Familie kann den Widerspruch aufrechterhalten, und wir werden die Unterlagen an unser Fachzentrum für Widersprüche zur Vorlage beim Widerspruchsausschuss weiterleiten. Dieser überprüft dann unsere Entscheidung, und bei Bestätigung der Entscheidung kann der Klageweg bestritten werden.“

Sechsjährige Brelingerin: Programm „Stärker als Stottern“ passt nicht ins Schema der Techniker Krankenkasse

Das Problem: Wilma möchte an einer Intensivtherapie im Sommer am Starnberger See teilnehmen. Das war ihr von ihrer Logopädin vorgeschlagen und von ihrer Kinderärztin unterstützt worden. Die TK aber beruft sich darauf, dass gemäß Paragraf 32 Sozialgesetzbuch (SGB) V in Verbindung mit der Heilmittelrichtlinie (HeilM-RL) grundsätzlich maximal eine Therapieeinheit pro Tag – in medizinisch begründeten Ausnahmefällen zwei Einheiten pro Tag – verordnet werden dürften. Das würde bei der mehrtägigen Intensivtherapie des Programms „Stärker als Stottern“ zweifellos überschritten.

Als Alternative bietet die TK noch eine ambulante Intensivtherapie in Kassel im Rahmen der Integrierten Versorgung nach § 140 a SGB V an. „Dabei handelt es sich um einen individuellen Vertrag, der nicht auf andere Einrichtungen oder Leistungserbringer angewandt werden kann“, schreibt die Versicherung in ihrer Stellungnahme.

Vater hofft auf Erfolg seines Widerspruchs

Das entspricht genau der Begründung der Ablehnung, wie sie auch der Familie mitgeteilt worden war. Für Vater Robert Mooy, der angeboten hatte, alle Kosten, die über denen der Kasseler Therapie lägen, etwa für die Unterbringung, selbst zu übernehmen, ist dies nur ein Zeichen einer überbordenden Bürokratie. Er setzt weiter Hoffnungen auf seinen Widerspruch.