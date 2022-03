Brelingen

Seinen derzeitigen Gefühlszustand beschreibt Robert Mooy als verbittert. Grund für seine Frustration ist ein Brief der Techniker Krankenkasse (TK). Darin heißt es, dass diese die Kosten für eine spezielle Stottertherapie für seine Tochter nicht übernimmt. „Ich fordere hier keine Therapie mit irgendwelchen Walen in Neuseeland für mein Kind“, sagt Mooy zynisch. Statt in Neuseeland organisiert das Programm „Stärker als Stottern“ seine Intensivtherapie mit anschließendem Nachsorgeprogramm nahe dem Starnberger See in Bayern – ein ruhiger Ort, der die Therapiezeit im Sommer für die Kinder und Jugendlichen erträglicher machen soll.

Mooys Tochter Wilma hat Lust auf die mehrtägige Intensivtherapie im August. Die Sechsjährige, die mit ihrer Familie in Brelingen wohnt, kennt sogar bereits einen Jungen aus einer Gruppentherapie, der in diesem Sommer auch dort sein wird. „Sie möchte teilnehmen und hat Lust darauf – obwohl sie dort die Sitzungen ganz allein meistern muss“, erzählt Robert Mooy. „Allein das ist ja auch schon ein Zeichen.“

Logopädin empfiehlt Intensivtherapie

Ursprünglich auf die Idee für das Therapieprogramm gekommen war die Logopädin von Mooys Tochter. Sie hat sich für das Programm ausgesprochen – und auch die Kinderärztin unterstützt den Vorschlag. Doch all das reicht der Krankenkasse nicht. Sie hat Mooys Anfrage mit Bitte um Verständnis abgelehnt. Die Begründung des Ablehnungsschreibens: Die Behandlung überschreite den „täglichen zeitlichen Rahmen“, der in der sogenannten Heilmittelrichtlinie festgelegt sei. Daher könne der Leistungserbringer keine direkte Abrechnung mit der TK vornehmen.

Doch Robert Mooy hat kein Verständnis für die Ablehnung. Im Gegenteil, er ist sauer über die bürokratischen Hürden, die dem Wohl seines Kindes im Weg stehen. Denn: Ein anderes Intensivprogramm wäre die TK bereit zu zahlen: das der Kasseler Stottertherapie.

Robert Mooy wollte sich diese Zusammenarbeit zunutze machen. „Das Programm ,Stärker als Stottern‘ hat sich bereit erklärt, dass der Kostenbetrag, den die TK für das Kasseler Programm zahlen würde, auch ihnen ausreichen würde“, sagt er. Er wäre bereit, die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung selbst zu zahlen. Doch auch diesen Vorstoß wies die TK ab. Mit der Kasseler Stottertherapie bestünde ein spezieller Vertrag, der sich nicht übertragen lasse. „Es geht also nur um Bürokratie“, sagt Robert Mooy schlussfolgernd.

Kassenärzte-Vereinigung: 50 von 1000 Kindern stottern

Bereits seit 2019 ist Wilma bei einer Logopädin in Therapie, die aufs Stottern spezialisiert ist. „Von 1000 Kindern fangen etwa 50 an zu stottern“, heißt es auf der Seite der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Demnach beginne das Stottern oft plötzlich zwischen dem zweiten und sechsten Lebensjahr – so auch bei Mooys Tochter. Die Intensivtherapie soll auch das Sozialverhalten des Mädchens nachhaltig stärken. „Wir wollen einfach nicht, dass sie sich einigelt“, sagt Robert Mooy. „Notfalls müssen wir die paar Tausend Euro selbst zahlen.“

Auch an andere Krankenkassen hat sich Mooy bereits gewandt, mit deutlich optimistischeren Antworten. Doch ein Wechsel würde Aufwand bedeuten und noch mehr bürokratische Abläufe. „Am Ende des Tages geht es darum, dass ein Mensch ein Kreuz auf einen Zettel setzt und meiner Tochter so das Leben etwas erleichtert“, sagt der Familienvater. Noch hat er die Hoffnung nicht aufgegeben, dass irgendjemand dieses Kreuz setzt – und deshalb Widerspruch gegen die Ablehnung eingereicht.

Die Techniker Krankenkasse hat bislang gegenüber unserer Redaktion keine inhaltliche Stellungnahme zum geschilderten Fall abgegeben. Sie verwies auf coronabedingte Ausfälle im zuständigen Fachzentrum als Grund.

Von Nina Hoffmann