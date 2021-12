Mellendorf

Zum Ende des Jahres ist Schluss für Kai-Uwe Bebensee. Nach 41 Jahren bei der Polizei geht der 61-Jährige in Pension – zieht sozusagen seine Uniform aus. Allerdings: Bebensee hat nie eine besessen, wie er bei seiner Verabschiedung nun lachend berichtet. Er sei nach dem Abitur 1980 direkt bei der Kriminalpolizei gelandet. „Das war damals noch möglich“, sagt Bebensee. Seither hat sich der gebürtige Lüneburger immer um die Ermittlungsarbeit gekümmert, um den Kriminellen das Leben schwer zu machen, ihrer habhaft zu werden.

In den vergangenen zwölf Jahren hat er das als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Kommissariat in Mellendorf getan. Und mit Erfolg, wie der Polizist rückblickend sagt. So konnte eine Einbruchserie aufgeklärt werden, die immer nach dem gleichen Muster ablief. Sobald die Hausbewohner in einem speziellen Speiselokal in Langenhagen einen Tisch reserviert hatten, rückten die Einbrecher an. Nach mühseligen Ermittlungen bei den über die gesamte Wedemark verteilten Opfern war den Beamten klar, dass es mit dem Restaurant etwas zu tun haben müsste.

Akribische Ermittlungsarbeit führt zu raffinierten Einbrechern

Ein ehemaliger Polizeibeamter aus Mellendorf stellte dann auf Wunsch der Ex-Kollegen sein Haus zur Verfügung und reservierte in der Gaststätte ebenfalls einen Tisch. In und um das Wohnhaus legten sich Beamte auf die Lauer – und mussten gar nicht lange warten. Der Einbrecher habe nur drei Meter neben ihm an der Terrassentür gestanden und versucht, diese aufzuhebeln, erinnert sich Bebensee, der sich im Haus postiert hatte. Als er dann den Zugriff befahl, flüchtete der Täter zunächst, konnte aber von zwei aus der Garage stürzenden Polizisten überwältigt werden. Auch der Komplize wurde am Bahnhof geschnappt. Dem Langenhagener Duo konnten anhand der gefunden Spuren diverse nach diesem Muster verübten Einbrüche nachgewiesen werden. Sie wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Akribische Ermittlungsarbeit hatte im April 2017 zwei Jugendliche überführt, die mit Baseballschläger und Metallstange innerhalb von nur 75 Minuten in mehreren Ortsteilen an 47 Autos die Heckscheiben eingeschlagen hatten. Der Schaden betrug seinerzeit mehrere Zehntausend Euro. „Doch einer der beiden Täter hatte sich bei seinem Treiben verletzt“, schildert Bebensee. Auch dank eines später eingesetzten Polizeihundes führte die Spur zu einem damals 16-Jährigen aus der Wedemark. Dieser gab schließlich alles zu und nannte auch den Namen seines drei Jahre älteren Freundes aus Langenhagen.

Tierdiebstähle nie aufgeklärt

Weniger erfolgreich seien etwa die Ermittlungen bei den fortwährenden Tierdiebstählen im Lauf des Jahres 2018 gelaufen. Dabei hatten Unbekannte Puten, Ferkel und Rinder direkt aus dem Stall gestohlen und noch vor Ort geschlachtet. Gleiches gilt für eine Reihe von Diebstählen aus Wedemärker Gärten. Dabei hatten die Täter sich verwelkte Hortensienblüten angeeignet – diese gelten in gewissen Kreisen als Rauschmittel, obwohl diese Wirkung wissenschaftlich umstritten ist. Die Serie begann im Jahr 2011 und setzte sich mit Unterbrechungen 2016 und 2019 fort. Dieses Phänomen hatte einst die Wedemark gar ins Fernsehen gebracht, bilanziert Bebensee.

Für den Ermittler ist all das mit Eintritt in den Ruhestand nun zu Ende. Er wechselt als leidenschaftlicher Motorradfahrer auf das Zweirad oder erkundet zusammen mit seiner Frau im Wohnmobil die Welt. Doch auch das Kochen soll nicht zu kurz kommen, und damit der Kopf weiter rege bleibt, besucht er nun einen Spanischkurs in der Volkshochschule und will sich ehrenamtlich engagieren. Damit der Körper fit bleibt, stehen auch der Sport im Fitnesscenter, das Laufen und das Skifahren auf der To-to-Liste von Kai-Uwe Bebensee.

Andrea Gottschalk übernimmt

Der Posten des Ermittlungschefs in der Wedemark bleibt nicht lange unbesetzt. Denn mit Andrea Gottschalk steht bereits die Nachfolgerin zum 1. Januar fest, freut sich Polizeichef Jochen Sachweh. Und die heute 59 Jahre alte Elzerin besitze durchaus „Stallgeruch“. Denn bis 2014 war sie Stellvertreterin von Bebensee und wechselte anschließend ins Kommissariat nach Seelze.

Von Sven Warnecke