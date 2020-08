Negenborn

Die ersten Vorboten für den Herbst sind da: Die Regentropfen vom Schauer am Vortag perlen noch von den dicken Kürbissen. Auf dem Blumenfeld am Ortsrand von Negenborn, direkt an der Landesstraße 383 zwischen Abbensen und Negenborn, liegen nun auch diese Feldfrüchte zum Verkauf gegen Handkasse bereit: kleinere Schmuckkürbisse für 50 Cent bis 2 Euro und große ab 2 Euro. Mit Stift und kleiner Schrift sind die größeren Kürbisse einzeln ausgezeichnet.

Wer den fetten, ganz oben auf dem Strohballen mittig platzierten und wohl kiloschweren Kameraden mitnehmen will, gibt dafür 5 Euro in die Kasse. Links und rechts von dem Kürbisarrangement tragen aber auch die Landblumen in Reihen vor dem Maisfeld weiter reichlich Blüten.

In Reihen stehen die klassischen Landblumen in Blüte zum Abschneiden bereit. Quelle: Ursula Kallenbach

Die Landwirtsfamilie Kohne aus Negenborn hatte die Blumenzwiebeln dort im April in einer mehrstündigen Familienaktion mit drei Generationen gesetzt. Zur Wahl stehen nun als Boten des Sommers für die Vase Sonnenblumen und Gladiolen – Stück 0,80 Euro –, Dahlien und Zinnien für 40 Cent je Blüte. Wer sich einen bunten Landblumenstrauß zusammenstellt, klein oder groß, zahlt 3 oder 5 Euro. Frisch vom Acker können sich dort nicht nur Fußgänger und Radfahrer versorgen – Autofahrer finden umstandslos einen Stellplatz und können loslegen.

Preisliste, Messer zum Abschneiden der frischen Blumen und Bindebänder sind am Blumenfeld zur Hand. Quelle: Ursula Kallenbach

Von Ursula Kallenbach