Wedemark

Sie konnten nicht auftreten, nicht ausstellen, nicht gestalten: Vielen, vor allem freiberuflichen Kunst- und Kulturschaffenden, hat die Corona-Pandemie den Boden unter den Füßen weggezogen. Was sie daraus gemacht haben, veranschaulicht jetzt ein erstaunliches kleines Werk zum Blättern im Pixibuch-Format mit Text und Bildern. Die Gemeinde Wedemark bringt das Projekt „Neustart Kultur“ heraus.

Die Auflage beträgt 500 Stück, aber es kann nachgedruckt werden. Wer die Miniillustrationen zwischen den Texten im größeren Original sehen will: Ein Gang ins erste Obergeschoss des Rathauses in Mellendorf lohnt sich. Dort hängen diese Bilder der in Brelingen lebenden Künstlerin Agata Malek.

Anzeige

Agata Malek aus Brelingen hat die Illustrationen für das Projekt der Gemeinde Wedemark kreiert. Die Originale sind im Rathaus in Mellendorf ausgestellt. Quelle: Ursula Kallenbach

13 Interviews spiegeln die Lage der Künstler wider

Aus 13 langen Interviews hat die Autorin Maria Eilers aus Hannover im Auftrag der Gemeinde die Texte für das Büchlein komprimiert. Kunstschaffende im weiteren Sinne kommen zu Wort; denn neben Stimmen aus Musik, Schauspiel, Design und Performance sind auch Freischaffende aus Veranstaltungstechnik und Künstlervermittlung zitiert. Außerdem tragen Dozenten von der Musikschule sowie der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark ihre Eindrücke bei.

Angst kommt auf, aber auch Solidarität

Die Statements sprechen von Schock, Isolation, finanziellem Desaster, Angst vor der Zukunft ohne Aufträge und dass gar Kultur ganz gestrichen werden könnte. Eine Textildesignerin erzählt: „Ich fiel emotional in ein Loch und habe sechs Wochen lang meine Werkstatt nicht mehr betreten.“ Andererseits erleben viele Kunstschaffende positiv, dass sie umplanen müssen, dass Spontaneität einkehrt, dass es zudem eine Handvoll Veranstalter gibt, die in veränderten Formaten Künstlern das Arbeiten und somit Einnahmen ermöglichen. Lichtblicke, Solidarität und Dankbarkeit sind die Stichworte.

Kulturbeauftragte appelliert an Wedemärker

Die Kultur hochzuhalten, gelingt vielen Einrichtungen und Ehrenamtlichen in der Wedemark – und der Kulturbeauftragten der Gemeinde, Angela von Mirbach. Sie verwandelt diesen Auftrag mit dem Projekt in einen Appell an die Wedemärker. „Trauen Sie sich, zu den Veranstaltungen zu gehen“, sagt sie. Konzerte seien wieder möglich, und das Kernstück der veränderten Theatertage – die Probebühne – sei in voller Vorbereitung. Premiere ist am 31. Oktober. „Wir sind froh, dass wir als Gemeinde Kunstschaffende unterstützen konnten“, betont sie. Die Kultur habe einen hohen Stellenwert, unterstreicht die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier. Mit einem finanziellen Einsatz für das Büchlein in Höhe von 2300 Euro wurde bewusst auch Honorar für die Beteiligten generiert.

Die kleinen kostenlosen Hefte liegen im Rathaus in Mellendorf und im Bürgerhaus in Bissendorf sowie im Buchhandel von Hirschheydt in Mellendorf und bei Bücher Am Markt in Bissendorf aus.

Von Ursula Kallenbach