Brelingen

Ein vorgebauter Glaspavillon an der Brelinger Mitte und eine Kulturpassage in den Räumen des Treffs – ideenreich hält damit der Kulturverein in Brelingen sein Haus auch unter Corona-Auflagen für Passanten und Besucher offen. Am 8. Mai eroberten nun noch weiße Friedenstauben die Marktstraße davor. Wer immer wollte, setzte mit Sprühkreide und Schablonen dieses Friedenszeichen auf den Asphalt oder malte Tauben auf. Zum 75. Jahrestag des Kriegsendes 1945 gaben die Akteure der Brelinger Mitte in Aktionen ganztägig Denkanstöße zu den Themen Frieden und Freiheit.

Zur Galerie Natürlich ist es nicht so leicht, mit Mund- und Nasenschutz zum kreativen Mitmachen zu animieren. Der Kulturtreff Brelinger Mitte versucht es standhaft und ideenreich, so zum Thema Frieden am 8. Mai.

Im Vorbeigehen oder innehaltend konnten Interessierte Literaturtexte oder Chorlieder anhören. In zweitem Fall wurden Einzelstimmen von Brelinger Kindern zusammengefügt, die den Chor ergaben. Das Werk kam gut an. Diese Arbeit hatte die Leiterin der Chöre der St.-Martini-Kirchengemeinde, Sabine Kleinau-Michaelis, mit den Familien zustande gebracht, und natürlich kamen Eltern mit ihren Kindern vorbei, um die Stimmen der Jüngsten herauszuhören.

An Stiften werden Besucher gezählt

Einen Stift musste sich im Eingang greifen, wer auch die Bilderausstellung in der Kulturpassage der Brelinger Mitte sehen wollte. Zehn Stifte standen bereit, denn mehr als zehn Besucher durften nicht gleichzeitig hinein, skizzierte die Vorsitzende des Kulturvereins, Bettina Arasin, die derzeit geltenden Corona-Beschränlungen. Am Ende der Passage mochte jeder damit schriftlich seine Idee von einer Welt notieren, in der es sich zu leben lohnt. Die Bilder – bunt, fröhlich, betitelt mit „Peace“ und „Love“, gemalt und geklebt von Kindern, die sich in den zehn Tagen davor eine der Basteltüten aus dem Glashaus an der Mitte geholt hatten. Die Brelinger Designerin Sabine Glandorf hatte das Material zusammengestellt und war jetzt auch beim Taubensprühen auf der Straße dabei.

Von Ursula Kallenbach