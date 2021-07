Zwei Männer haben aus einem Supermarkt in der Wedemark Schnaps gestohlen. Die Täter sind anschließend aus dem Laden in Bissendorf gestürmt. Zwei Zeugen nahmen kurzfristig die Verfolgung auf – jedoch ohne Erfolg. Nun sucht die Polizei die Unbekannten und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht Diebe, die in einem Supermarkt in Bissendorf Alkoholflaschen in ihre Taschen gesteckt haben und anschließend geflüchtet sind. Quelle: Bernd Gartenschläger/MAZ (Symbolbild)