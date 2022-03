Bissendorf

Täglich sterben Menschen auf ihrer Flucht im Mittelmeer. Das UN-Flüchtlingswerk schätzt, dass allein im vergangenen Jahr 1977 Flüchtlinge ertrunken sind. Für sechs Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf Grund genug, sich intensiver mit dem Thema Seenotrettung zu beschäftigen – und auch andere auf die Not im Mittelmeer aufmerksam zu machen.

Vor der Kirche haben sie jetzt eine Kunstinstallation aufgebaut, die sie zuvor an zwei Wochenenden in der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark gemeinsam mit Pastor Thorsten Buck erarbeitet haben. „Da draußen auf dem Meer sind Menschen, denen nicht geholfen wird“, sagt Lina. Sie steht mit fünf anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden sowie der Kursleiterin Eva Krohm um einen Tisch in der Kinder- und Jugendkunstschule und diskutiert. Seit Jahren hat die Europäische Union die Frage der Seenotrettung den privaten Initiativen überlassen. Ein ungelöstes Problem, das die Jugendlichen sichtbar machen wollen.

„An dieser Stelle ist es gut zu sehen“

Das ist gelungen. „An dieser Stelle ist es gut zu sehen“, sind sich Helene und Bjarne sicher. Direkt vor der Kirche ist die Installation aufgebaut. Ein großes Transparent hängt an der Mauer. Es trägt den Schriftzug „Seenotrettung?“. Wobei das „o“ bezeichnend als Rettungsring dargestellt ist. Auch das Fragezeichen ist kein Zufall. Denn es ist fraglich, ob bei dieser Anzahl Toter noch von Rettung gesprochen werden kann.

Schon von weitem ist die Installation an der St.-Michaeliskirche in Bissendorf zu sehen. Quelle: Thorsten Buck

An den Zweigen der Bäume hängen kleine Rettungsringe, von den Jugendlichen gemalte Bilder zeigen Flüchtlinge in einem Boot, aber auch Hände, die hilfesuchend aus dem Wasser ragen. Auf einem anderen Bild sind Gestalten zu sehen, die ihre Hände vor die Augen halten. „Nicht wegsehen“, lautet die Botschaft.

Menschen sollen sich Gedanken machen

„Nächstenliebe ist doch ein typisch christliches Wort“, überlegt Michael. „Menschen in Not soll geholfen werden.“ Dass diese einfache Antwort vielleicht auch provoziert, ist den Jugendlichen klar. Erreichen wollen sie, dass die Menschen sich Gedanken machen. „Man muss die Seenotrettung ja nicht unterstützen“, sagt Peer, „aber man kann die Menschen da nicht einfach vergessen.“

Wer darüber hinaus auch ganz praktisch etwas tun möchte, kann im Turmraum der Michaeliskirche den Spendentisch der Konfis vom vergangenen Jahr nutzen. Gesammelt wird für die Initiative „united4rescue“, die den Einsatz von zwei Rettungsschiffen im Mittelmeerraum ermöglicht: die Sea-Watch 4 und die Sea-Eye 4. Mehr als 800 Organisationen haben sich zu diesem Bündnis zusammengeschlossen, um ein Zeichen zu setzen, dass man Menschen nicht zur Abschreckung ertrinken lässt.

Von Andreas Krasselt