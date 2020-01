Bissendorf

Die Idee ist charmant: Vor 20 Jahren hatte der Imago-Kunstverein Wedemark sein erstes festes Domizil in der Gemeinde bezogen. Dieses Ereignis nehmen die Akteure heute zum Anlass, die Künstler der ersten Ausstellung erneut zu präsentieren. Zu sehen sind am Sonntag, 26. Januar, um 12.15 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf Werke von Thomas Behling, Dagmar Brand, Jürgen Friede, Inge-Rose Lippok, Rosemarie Würth sowie Wilhelm Beuermann, der mittlerweile gestorben ist. Seine Ehefrau stellt einige seiner Arbeiten aus.

Künstler zeigen Malerei, Objekte, Skulpturen und Zeichnungen

Und die Szenerie damals wie heute ist nahezu gleich: Künstlerin Inge-Rose Lippok packt gerade aus einem Karton ein Bild aus. Künstler Jürgen Friede schaut, wo seine Skulptur mit dem Titel „Ankunft in der Welt“ ihren Platz bekommen soll. Und mitten im Aufbau der Ausstellung wirbelt auch Imago-Kunstverein-Chefin Ute Loewener mit. Unter dem Titel „ Zeitensprung“ zeigen die sechs bekannten Künstler nun erneut ihre Arbeiten. Darunter sind aber auch aktuelle Werke, von Malerei über Objekte und Skulpturen bis hin zu Zeichnungen.

Auf zwei Jahrzehnte Ausstellungstätigkeit blickt der Imago-Kunstverein zurück. Damals hatte der Verein seine feste Bleibe an der Wedemarkstraße 26. Bereits zwei Jahre zuvor hatten die Aktiven eine Ausstellung im Lüllemann-Haus organisiert. Doch die Räume konnten nur begrenzt genutzt werden. „Uns wurde überraschend nach acht Wochen wieder gekündigt, weil das Objekt verkauft wurde“, erzählt die Vereinschefin.

Den Verein gibt es dennoch seit nunmehr 25 Jahren. „In dieser Zeit haben wir über 140 Künstler präsentiert“, sagt die Kunstvereins-Chefin. Darunter seien Einzel- und auch Gruppenausstellungen gewesen. Im ersten Jahr habe es sogar 10 Schauen gegeben. „Danach haben wir den Rhythmus, fünf Ausstellungen im Jahr auf die Beine zu stellen, beibehalten“, sagt Loewener, die seit 25 Jahren dabei ist. Das Bürgerhaus in Bissendorf dient dem Kunstverein seit 2007 als Domizil.

Das Ziel des Kunstvereins hat sich seit der Gründung vor einem Vierteljahrhundert nicht geändert: Kunst, Musik, Literatur und Theater präsentiert der Verein – um vor allem niedersächsischen Künstlern eine Bühne zu bieten. Gleichwohl habe es auch Widrigkeiten gegeben. „Uns fehlten Geld und die Räume“, sagt Loewener. Bis heute erhält der Kunstverein eine Projektförderung von der Gemeinde Wedemark.

Kunstverein zählte im vergangenen Jahr 2500 Besucher

Mittlerweile gehören dem Kunstverein 185 Mitglieder an. „Wir kennen uns inzwischen gut und es herrscht Harmonie“, sagt Loewener. Und die Zahlen sprechen auch für sich: 2500 Besucher habe der Verein im vergangenen Jahr in die Ausstellungen gezogen. Künstler Jürgen Friede lobt indes die Organisation des Kunstvereins. Über das große Engagement freuten sich die Künstler, die ehrenamtliche Arbeit bleibe beim Verein, sagt Friede, der die Entwicklung von Beginn an ebenfalls mitverfolgt hatte.

Wer mehr über die Ausstellung, die am Sonntag, 26. Januar, um 12.15 Uhr im Bürgerhaus Bissendorf eröffnet wird, erfahren möchte, kann sich an die Betreuer wenden. Die Arbeiten sind bis zum 8. März zu sehen. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind dienstags bis freitags jeweils von 11 bis 13 und 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 13 und von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags 12 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon (05130) 9 54 98 53.

