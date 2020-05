Die Landesstraße 310 hat es auf die Liste des Sonderprogramms Ortsdurchfahrten des niedersächsischen Verkehrsministeriums geschafft. Das Land will den Streckenabschnitt in Mellendorf sanieren und stellt dafür Geld zur Verfügung. Doch wann die Bauarbeiten in der Wedemark konkret losgehen, ist unklar.