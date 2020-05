Mellendorf

Die Polizei ermittelt gegen einen 31 Jahre alten Mann wegen Ladendiebstahls. Der in einer Flüchtlingsunterkunft im Heidekreis lebende Täter war am Donnerstag um 15.35 Uhr den Beschäftigten in einem Supermarkt am Hellendorfer Kirchweg in Mellendorf aufgefallen, als er neun Flaschen Wodka sowie diverse Hygieneartikel in seinem Rucksack verstaute. Mehr noch, in dem Laden trank der offenbar durstige Mann noch zwei Dosen mit einem alkoholischen Getränk aus.

Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, wollte der 31-Jährige anschließend das Geschäft verlassen, ohne vorher zu bezahlen. Daraufhin wurde er von den Mitarbeitern festgehalten. Sie alarmierten die Polizei.

Nach Informationen dieser Zeitung ist der aus Georgien stammende Mann bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten aufgefallen. Nun kommt ein weiteres Verfahren wegen Diebstahls dazu.

Von Sven Warnecke