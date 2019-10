Bissendorf

Die Proben laufen auf Hochtouren: Sieben Laiendarsteller aus der Wedemark machen Theater für Menschen aus der Gemeinde. Das ist ein Novum. „Heim.We.“ heißt das Stück, das die Akteure derzeit einstudieren. Darin gehen die Hobby-Schauspieler von der Erklärung aus, dass Heimat ein Ort ist, in den ein Mensch hineingeboren wird. Gleichwohl fragen sie sich, was heute noch Heimat bedeutet –und was nicht. Und gibt es noch ein Heimatgefühl? Sind es die Jahreszeiten oder der Duft nach Zimt? Das Ergebnis will die Gruppe am Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Oktober, im Bürgerhaus in Bissendorf präsentieren.

Mit im Boot sind auch Theaterprofis. Darunter die Regisseurin Anne-Stine Peters, die das Drehbuch für das Theaterstück geschrieben hat. Die gebürtige Hannoveranerin lebt derzeit in Berlin, hatte aber zuvor bei einigen Stücken am Schauspielhaus Hannover Regie geführt. Für die lokalen Akteure Petra Henning und Ralf Schmidt ist die Zusammenarbeit mit Peters sehr lehrreich gewesen. „Wir haben neue Erfahrungen gesammelt“, sagt Schmidt. Er und Henning wirken seit Jahren in der Theatergruppe Wedemark mit – und unterhalten ihr Publikum mit Komödien. Beide kennen sich zwar auf der Bühne aus. Gleichwohl lernten sie jetzt neu, was mit Musik und Licht bei einem Stück erreicht werden kann.

Intensive Proben am Wochenende

Aufschlussreich ist auch die Betonung eines Satzes gewesen. „Je nach der Betonung bekommt ein Satz einen völlig anderen Kontext“, erläutert Schmidt. Seit April haben Schmidt und Henning gemeinsam mit ihren Schauspielkollegen Andreas Henning, Kerstin Duve, Christian-Albrecht Drews, Mats Schmidt sowie Maisa Wadi-Schwarz, die sich extra für dieses Stück angemeldet hat, geprobt – alle 14 Tage am Wochenende. „Der Aufwand ist hoch, auch für das eigene soziale Umfeld“, sagt Schmidt. Aber die positiven Dinge hätten überwogen.

Das Stück ist szenisch aufgebaut und vermittelt eine zentrale Botschaft: Die vergangene Idylle gebe es nicht mehr, erklärt der künstlerische Leiter Dirk Ihle. Vielmehr sei Heimat heute ein Ideal, eine Vision, die man aus eigener Kraft entwickeln müsse. Das Bühnenwerk hat heitere und ernste Passagen und gebe einen Ausblick. „Und wenn das Stück zu Ende ist, ist es doch nicht zu Ende“, sagt Ihle und und kündigt eine Überraschung an.

Die Erste Gemeinderätin Susanne Schönemeier schwärmt vom Projekt. Die Partizipation von Privatpersonen erzeuge ein Wir-Gefühl und signalisiere, wie lohnenswert es sei, in der Gemeinde zu leben. „Dieses Gefühl wird an alle Wedemärker transportiert“, sagt Schönemeier bei der Präsentation im Mellendorfer Rathaus – und das mache sie stolz.

Theatertage werden fortgesetzt

Von einem Kernstück der Theatertage Wedemark spricht die Kulturbeauftragte Angela von Mirbach. Bis 2021 fördert die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung die Theatertage mit insgesamt 100.000 Euro. Auftakt des Projektes war im Sommer. In den nächsten zwei Jahren geht es darum, weiterhin Kultur selbst zu machen, Mitmach-Projekte auf die Beine zu stellen und aktuelle Themen aufzugreifen. „Wir haben einen mit Schnee umhüllten Ball ins Rollen gebracht, und hoffen, dass mehr kleben bleibt, als abfällt“, sagt die Kulturbeauftragte bildlich gesprochen. Ambitionierte Darsteller können sich für Projekte im nächsten Jahr bei von Mirbach unter Telefon (05130) 581274 anmelden.

Karten für die zwei Aufführungen im Bürgerhaus in Bissendorf, die jeweils um 19 Uhr beginnen, kosten 10 Euro und können ab sofort erworben werden. Die Tickets gibt es in den HAZ/NP-Geschäftsstellen in Bissendorf, Burgwedeler Straße 5, sowie im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen. Zudem können Interessierte Karten unter anderem bei Bücher am Markt in Bissendorf, der Buchhandlung von Hirschheydt in Mellendorf sowie beim Ticket-Shop am Eisstadion kaufen. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Das könnte Sie auch interessieren:

Gemeinde erhält für drei Jahre Theater 100.000 Euro

Gackernder Start für die TheaterTage – so geht es weiter

Das ist das neue Kulturprogramm der Gemeinde für 2019/2020

Von Katerina Jarolim-Vormeier