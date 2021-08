Wedemark/Langenhagen

Wie gut sind die Radwege zwischen Langenhagen und der Wedemark? Das wollten die beiden Ortsverbände von Bündnis 90/Die Grünen herausfinden – zusammen mit dem Wedemärker Bürgermeisterkandidaten Michael Papke und Frauke Patzke, die für das Amt der Regionspräsidentin kandidiert. Bei einer Radtour von Langenhagen nach Mellendorf markierten sie mehrere Engpässe für Radfahrer mit grüner Sprühkreide.

„Mehr Platz fürs Rad“ fordern die Grünen an der Langenhagener Straße an zwei Stellen: südlich von Scherenbostel unweit des Ortsausgangs und nahe Kiebitzkrug. Handlungsbedarf besteht außerdem am Kreisel an der Weiherfeldallee, befanden die Ortsverbände. Dort müssen sich Radfahrer und Fußgänger einen gemeinsamen Weg teilen – wenn sich mehrere Verkehrsteilnehmer in die Quere kämen, drohten Unfälle.

Kritik an kaputten Fahrbahnen und Engstellen

„Wir liegen beim Radverkehr etwa 20 Jahre hinterher, wenn man den Vergleich zu den Niederlanden zieht“, stellte Papke fest, nachdem die Gruppe in Mellendorf an der Stucke-Kreuzung an ihrem Wahlkampfstand die Tour beendet hatte. Nicht nur Engstellen, auch häufige Straßenüberquerungen – nötig durch nicht durchgängige Radwege – und kaputte Fahrbahnen moniert er in der Wedemark. So werde der Radweg an der Wennebosteler Hauptstraße durch verlegte Glasfaserkabel quasi in der Mitte geteilt, und Resse sei mangels Radwegen so gut wie komplett von anderen Ortschaften abgetrennt.

Am Kreisel an der Weiherfeldallee in Kaltenweide befinden die Grünen, dass zu wenig Platz für den Radverkehr sei. Quelle: Grüne Wedemark

Die Gruppe radelte von Langenhagen aus entlang der geplanten Strecke für den neuen Radschnellweg ab Hannover, welcher bereits ab nächstem Jahr gebaut werden könnte. Die Route führt durchs Langenhagener Zentrum über die Karl-Kellner-Straße, bis sie in Krähenwinkel an der Walsroder Straße enden soll. Die Grünen könnten sich eine Verlängerung der Radroute bis in die Wedemark gut vorstellen. Über die Straß Gilborn könnte der Schnellweg ins Mellendorfer Zentrum führen, sagte Papke, wofür allerdings ein Umbau der Straße nötig wäre.

Dabei habe die Wedemark bereits ein gutes Radwegekonzept in der Schublade liegen, betonte der Kandidat. Das Konzept brachte die Gemeinde bereits 2019 auf den Weg. Doch an der Umsetzung mangele es laut Papke, sodass bisher kein zusammenhängendes Radwegenetz existiere. „Es ist wichtig, dass hier ein politischer Wille erkennbar wird“, sagte er. Dies werde er angehen, sollte er zum Bürgermeister gewählt werden. Das sei Teil des Klima-Sofort-Programms der Partei für die Wedemark.

Für das Radwegekonzept hatte die Gemeinde ihrer Bürgerinnen und Bürger nach deren Erfahren gefragt. Im neuen Radwegenetz sollen wichtige Hauptachsen, etwa vom Schulzentrum Mellendorf in Richtung Hellendorf und Bissendorf, die Ost-West-Achse vom Bahnhof Mellendorf oder die Achse vom Bahnhof Bissendorf in Richtung Scherenbostel berücksichtigt werden.

Von Elena Everding