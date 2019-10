Wennebostel

Der Schützenjugend im Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen (KSV) gilt traditionell eine spezielle Veranstaltung, separat von den Ehrungen der Erwachsenen: Im Gasthaus Bludau in Wennebostel erhielten wieder einmal die Kreiskinder- und Jugendkönige in der Stunde der Shootingstars ihre Ehren. Diesmal waren 150 junge Schützen, ihre Trainer, Jugendleiter und Eltern dabei, um die aktuellen Majestäten auszuzeichnen.

Neue Kreiskinderkönigin ist Sarah Meissner vom SV Elze, in der Kreisjugend setzte sich Alexander Hunger aus dem SV Krähenwinkel durch. Platz eins beim Kreisjugendadler belegte Lea-Marie Seidel von der SSG Schulenburg.

Im Kreisschützenverband (KSV) Wedemark-Langenhagen kommen die jungen Majestäten und Pokalsieger aus den Vereinen in einer eigenen Feier zu Ehren – separat von den Ehrungen für erwachsene Schützen.

Erstmals 150 Teilnehmer im Saal

„Toll, dass der Saal richtig voll ist. 150 Teilnehmer waren wir hier noch nie“, sagte die Kreisoberschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper. Ganz viel Engagement bedeute diese Jugendarbeit in den Schützenvereinen. So erhielt auch die KSV-Kreisjugendleiterin Sabine Jacob-Kreth für ihre Anstrengungen und Umsicht viel Anerkennung. Die Kreisjugendleiterin geht selbst auch zum Training in die örtlichen Vereine und holt interessierten Schützennachwuchs in den Kreiskader zur weiteren sportlichen Förderung.

Wettkämpfe in Godshorn

Vor den Ehrungen für die Sieger im Jugendpokalschießen aller Vereine im KSV galt es im Saal noch, Elke Lieske einen Dank mitzugeben. Ort für alle Wettkämpfe war Anfang September die Anlage des SV Godshorn. Und dort sorgte Lieske dafür, dass die jungen Schützen gut verpflegt wurden. Als stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde – frisch gewählt – musste sich Daniela Mühleis erst in die Gebräuche bei den Schützen einfinden, wie sie in ihrem Grußwort freimütig zugab. Eines aber habe sie schon verstanden: „Ihr habt viel trainiert, ich bin beeindruckt.“

Von Ursula Kallenbach